A un año del asesinato del periodista Juan Caliani, marcharon para pedir justicia

Una gran cantidad de personas se reunió en las calles de Neuquén para marchar exigiendo justicia por Juan Caliani, el joven periodista que, un día como hoy pero en 2024, fue asesinado por dos adolescentes que entraron a robar a la casa donde vivía con sus padres.

La movilización estuvo formada por amigos, familiares, cercanos y vecinos del joven. Todos reclamaron que las autoridades tomen plena conciencia de lo sucedido y que su crimen reciba una "justicia integral", con el fin de evitar que se repitan tragedias similares a la que le arrebató la vida a este profesional, muy estimado en la región.

La marcha comenzó desde la casa familiar en el barrio La Sirena, y continuó con un recorrido que culminó en la intersección de las calles Saavedra y Luis Beltrán.

Los emotivos carteles mostraban el rostro de Juan, acompañados por la inscripción "Justicia por Cali" (su apodo afectuoso).

“Cada vez que tengo que editar algo, o hacer un afiche pidiendo Justicia por Juan, me conmuevo. Pienso que tendría que estar ayudándolo con un trabajo práctico, en lugar de estar pidiendo por su asesinato. Porque él tendría que estar vivo, no muerto”.

Con estas conmovedoras palabras María Pía Borja recordó, en diálogo con el programa “Entretiempo” que se emite por AM550, su amistad con Juan Caliani, el joven periodista que hace un año fue asesinado por dos adolescentes que entraron a robar en la casa que compartía con sus padres.

“Una nunca termina de creerlo. Ése fue el impacto que tuve al enterarme y todavía me acompaña. Venía de una época de mucho contacto con él. Nos habíamos visto hacía un día. Siempre me peleaba y, en broma, me decía: ‘Te voy a pelear hasta el último día de mi vida’. Pero ese día no nos vimos. Eso no lo cumplió” se lamentó, dolida.