A un año de su muerte, recordaron al comodorense Agustin Salinas con una estrella amarilla

El pasado viernes 3 de febrero, se cumplió un año del fallecimiento de Agustín Salina, un ex futbolista que llegó a jugar en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y perdió la vida en un siniestro vial que se registró en la Ruta Nacional N°3.

En el medio del dolor y la búsqueda de la resignación ante la irreparable pérdida, familiares, amigos y allegados, acompañados por integrantes de Estrellas Amarillas y autoridades policiales, vivieron una jornada emotiva recordando a su ser querido.

Diana Contreras es referente de la ONG y viajó desde Río Gallegos a Caleta para acompañar a la familia: "Es algo muy importante, queriamos hacer el mismo día de su partida", comenzó diciendo sobre el aniversario.

"Esto es por la vida, porque tenemos que respetarnos. Le queremos agradecer a Vialidad por el cartel vertical que quedará para siempre. Nuestro trabajo es el de generar conciencia que se sepa que en este lugar se sepa que alguien perdió la vida. No solo eso eso, sino que además de la muerte está el dolor de una familia. Que se sepa que estas cosas suceden y que no tenemos remedio, no hay vuelta atrás", reflexionó la referente en diálogo con La Opinión del Norte y concluyó: “Tenemos el mismo dolor, es muy importante acompañarnos. La estrella quedó en el asfalto para que la gente tome conciencia”

El suceso tuvo lugar en horas de la mañana del día antes mencionado, precisamente en el kilómetro 1899 de la Ruta Nacional N°3, Agustín murió al instante. El joven conducía una camioneta Volkswagen Saviero cuando se dirigía a su trabajo en el ingreso de la localidad caletense.

En el siniestro vial se vieron involucrados más vehículos que quedaron amontonados por la banquina de la ruta nacional 3, por lo que varios heridos fueron atendidos por personal de ambulancia y luego trasladados al Hospital Zonal.