El pasado martes, se cumplió un año, de la triste noticia que conmovió a Comodoro. El fallecimiento de Mariana Dietzel, la joven de 30 años que necesitaba un trasplante de corazón y estaba primera, en la lista del INCUCAI (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante).

Tanto “Marianita” que se encontraba internada en Buenos Aires, como su familia, lucharon incansablemente a través de campañas de concientización para la donación de órganos.

Con el objetivo de encontrar un posible donante que permita a la joven seguir con su vida, llena de proyectos y sueños.

Gran gesto: la UNPSJB le dará una beca a la joven que vende torta fritas para poder estudiar periodismo en Comodoro

Sin embargo, murió un 7 de febrero de 2022. A un año de la dolorosa pérdida, su novio la recordó con unas emotivas palabras en Facebook.

“Hoy se cumple el primer año que nos acompañas desde otro lugar. No hay día que no te extrañe, día que no te piense, día que no agradezca que hayas compartido tu vida conmigo. Donde estés, sonreí! Voy a llevarte a donde vaya. Un día más, un beso al cielo mi amor”, señaló el joven.