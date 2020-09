PICÚN LEUFU (ADNSUR) - A través de un supuesto audio que se viralizó en las últimas horas, el intendente de Picún Leufu, Carlos Casteblanco, sugiere a las personas a ingresar a la localidad escondidos en el baúl de un auto.

El audio está dirigido a una persona que intenta ingresar a la localidad, donde el propio intendente le sugiere "que vengas a escondidas, acovachada, no suban fotos para que no te vean. Te subís al baúl de un auto, que se yo, algo así, para que no te vean”

Los vecinos de Picún convocaron a un ruidazo para expresar su repudio. La mayor preocupación es a cuantas personas se habrá permitido entrar de esta manera a la comuna que se encuentra aislada en fase 1 por la cantidad de contagios que se registraron la pasada semana.

A continuación, el audio del intendente de la localidad de Neuquén: