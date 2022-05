A sus 93 años, vive en un paraje de montaña en la Cordillera y fue censada por primera vez

"¿Cuántos años tiene?, 'Ni me acuerdo'", contestó Monona, al recibir en su casa a los periodistas que recorrían distintos puntos de la Cordillera de los Andes durante la realización del Censo 2022.

De inmediato, la adorable abuela los invitó a que pasen a su cocina, de la casa donde vivió toda su vida, en Cholila, provincia de Chubut. "Mientras yo viva, estoy acá", aseguró.

Un vecino de Cholila, Cristian Cárdenas, quien también trabaja en el hospital local, fue el encargado de censar a "doña Clementina", como él la nombró y entró con sólo tocar la puerta dos veces. La nieta, Cindy, fue la encargada de contestar y adelantar la información de algunas preguntas, mientras Monona les daba la bienvenida en su hogar a los cronistas de TN.

"A mí me preguntan, ¿cuántos años tienes? Y yo no me acuerdo, no le doy la edad a nadie, no me gusta", respondió la abuela, mientras se tomaba un mate calentito, en su casa al pie de la montaña.

Monona cumple años en el día de los enamorados, cada 14 de febrero agradece un nuevo comienzo, en una historia de vida que se radicó entre bosques y montañas.

En la actualidad vive junto a su hijo, Victoriano. Una señora que disfruta de buena salud, y aduce sólo tener algunos problemas en la rodilla, pero a su edad, goza de buena memoria y una energía envidiable.

La abuela cordillerana no usa telefónos y una realidad que a veces le preocupa es no tener vecinos cerca. "Acá veo la nieve, la lluvia, las heladas", cuenta sonriendo y visiblemente emocionada. Durante la visita, giraron el mate, las tortafritas, y una mirada de agradecimiento por ser tenida en cuenta.