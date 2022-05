La trágica muerte de Daniela Velasco fue el primer femicidio que se registró en el año 2021 y ocurrió en la tarde del 5 de noviembre, en inmediaciones del Colegio Perito Moreno. A seis meses de su despedida, su hija Melanie la recordó de una manera muy emotiva en su cuenta social de Facebook y sigue pidiendo que se haga justicia.

"6 meses que no te abrazo, que no te digo Te amo, que no pasas “ de una escapadita” al mediodía a tomar unos mates y chusmear..6 meses que no te escucho decir “ Nacho agárrate los pantalones “ cada dos segundos jajaja. Te extrañamos tanto acá , tu energía tan linda , tus chistes..Seguís enseñándome y guiándome .. te admiro .Te amo y te extraño.No se olviden de mi mamá !!! JUSTICIA POR DANIELA", escribió con sentidas palabras en su posteo.

Comodoro: viajaba en un camión, pidió pasar al baño en el puesto de control y descubrieron que tenía pedido de captura

💜 MURAL EN MEMORIA DE DANIELA VELASCO

Este sábado 7 de Mayo a las 11 horas, se iniciará con el mural en memoria de Claudia Daniela Velasco. Será sobre la calle Mitre, al costado del Colegio Perito Moreno. Esta actividad será llevada adelante por muralistas del ISFD 806. Invitan a todos quienes deseen participar. Deberán llevar algunos recipientes para preparar pinturas y trapos.