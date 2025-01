El meteorólogo local Aldo Sánchez habló con ADNSUR sobre las expectativas en torno a lo que resta de la temporada de verano en Comodoro Rivadavia para los próximos días.

“Tenemos un verano con temperaturas que alcanzan picos muy altos, pero no persistentes en los días. A los pocos días, la temperatura baja bastante”, sostuvo y explicó que "esto se debe a la presencia de frentes fríos que pasan por la zona.”

Con respecto al aumento de las temperaturas para este miércoles 29 y jueves 30 de enero, “Comodoro podría alcanzar valores máximos de 33 y 35 grados”, estimó. No obstante, aclaró que "en la costa no alcanzarían estos valores por la presencia de brisa de mar costera que siempre aparece en esta época de verano. En la costa no llegaría a 30 grados, pero sí en zonas alejadas de la costa."

Para el día viernes se espera un descenso marcado de la temperatura a raíz de un “ frente frio que provoca un descenso a 23 grados en Comodoro. Habrá un cambio brusco de temperatura. Para el día sábado se esperan 25 grados”, precisó el pronosticador local.

🔥CENTRO Y NORTE DE LA REGIÓN CON TEMPERATURAS MUY ALTAS

“No solo es en Comodoro donde la temperatura será alta; el centro y norte de la región pueden alcanzar valores superiores a 40 grado, como porr ejemplo, en la zona de Trelew. Es un dato que puede alentar a los veraneantes, pero hay que tener mucho cuidado porque son temperaturas que afectan la salud de personas mayores y niños”, recordó.

“Posiblemente mañana jueves en Trelew lleguemos a los 42 o 43 grados. También hoy hay una alerta por temperaturas extremas para Río Negro”, agregó.

“No es una ola de calor”, aclaró Sánchez al explicar que para considerarla dentro de esta categoría, se deben registrar al menos tres días de temperaturas máximas. “Tenemos dos días con 30 grados, pero al tercero baja considerablemente y se rompe el esquema de ola de calor”, indicó sobre la ciudad petrolera.

🔥 RECOMENDACIONES ANTE ALTAS TEMPERATURAS

Las recomendaciones para este tipo de eventos, indicadas por el Ministerio de Salud, son:

🔸Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

🔸No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

🔸Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

🔸Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

🔸Evitar comidas muy abundantes.

🔸Ingerir verduras y frutas.

🔸Reducir la actividad física.

🔸Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

🔸Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

🔸Recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y solo los métodos clásicos, citados arriba, pueden prevenirlo y contrarrestarlo

