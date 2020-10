COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Quedan ocho semanas para la celebración de la Navidad, y en los distintos supermercados de Comodoro Rivadavia ya pueden verse exhibidos productos y comidas navideñas, con un notorio incremento en los precios.

Según el relevamiento que pudo hacer ADNSUR este miércoles, en las góndolas de los comercios ya pueden verse golosinas, pan dulce, bebidas, además de árboles y adornos navideños.

Se pueden árboles de Navidad con precios que varían según el tamaño, y van desde los $895, $2349 y $3599. Las luces oscilan desde $849 hasta cerca de $2.000. Mientras que los adornos por 24 unidades varían de $469 a cerca de $1000.

Existe en las góndolas, variedad de precios en comidas y bebidas, como el pan dulce que pueden encontrarse presentaciones de 100 gramos a $99, y el tamaño tradicional desde $247.

Y los confites, varían según calidad y marca, pero se encuentran desde $100 y $200.

CÓMO SERÁN LAS FIESTAS

Diciembre reflejará el cierre de un 2020 en el que los abrazos casi no existieron y en el que las computadoras o los celulares se transformaron en la ventana hacia los afectos. Las fiestas, que marcarán la culminación de un año inédito, no serán la excepción. Si bien aún es prematuro hacer un pronóstico acerca de cómo será la situación epidemiológica en el país, los especialistas señalan que se deberán tener en cuenta algunos lineamientos para que las celebraciones no impliquen un aumento del riesgo de contagio.

Las mesas de fin de año tendrán una impronta diferente, inimaginable hasta hace poco tiempo. Los hábitos deberán cambiar, pese a que se trata de fechas que, hasta la llegada del coronavirus, invitaban al acercamiento. De las reuniones multitudinarias habrá que pasar a encuentros controlados. Si la casa es pequeña, sería esperable que solo estén los convivientes. Una persona por cada cuatro metros cuadrados es una referencia prudente.

Al momento de elegir la locación, los familiares que tengan un patio, jardín o terraza deberán ser la primera opción. Si esa posibilidad no existe, será importante mantener los espacios bien ventilados formando corredores de aire y con menos cantidad de comensales para mantener la distancia social necesaria. Se recomendará usar barbijo hasta la hora de cenar y utilizar vajilla descartable.

Para los que tienen familia en el interior, se desaconsejarán los traslados, aunque se espera que cada provincia tenga un protocolo específico para recibir visitantes, como una prueba de PCR negativo para poder ingresar.