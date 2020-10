CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La red social Twitter dejó de funcionar en la noche del jueves al menos en Argentina, lo que generó la "desesperación" de los usuarios más fanáticos.

Incluso, por la falta de comunicación por este canal, se desconoció si el fenómeno afectó a los usuarios de todo el mundo.

Cerca de las 18:30, quienes intentaron enviar sus mensajes o leer lo de los demás se encontraron en problemas.

"Lo sentimos, Twitter está saturado", lanzaba el servicio cuando avisaba sobre el fracaso del envío de un tuit.

Sin embargo, en otro intento, el mensaje pareció mucho más psicológico, en el marco del manejo de la red con sus seguidores, fanáticos en todo el mundo:

"Algo salió mal, no te preocupes. No es tu culpa", escribió en otro momento sobre las 19:30, cuando el problema todavía no estaba superado.

