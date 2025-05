A meses de los incendios en El Bolsón: sigue la polémica con las donaciones, versiones cruzadas y una fuerte disputa que atraviesa a la comunidad

Entre todos los impulsos solidarios, hubo uno que nucleó un enorme flujo de asistencias provenientes de todas partes del país. El actor y guionista, Diego Alonso, perdió su casa en El Bolsón y se convirtió en el rostro visible de esta potente campaña solidaria. Lo que comenzó como un reflejo en respuesta al desastre, se fue transformando, progresivamente, en una batalla de relatos entre la Comisión de Bomberos, que recibieron las donaciones, y el propio actor que cuestiona el destino que le dieron al dinero.

Un choque de campanas que provocó fuertes estridencias en los oídos de una comunidad aún lacerada. ¿Qué se hizo con la plata? ¿Cuánto se juntó, y en qué estado quedó la colecta?

Fuego, incertidumbre y el origen de la campaña

El 30 de enero, cuando las llamas comenzaron a acechar las tierras de El Bolsón, Diego Alonso recibió la noticia de que su casa estaba en peligro. “Al principio te cuesta asimilarlo, decís ‘no, está lejos’. Pero después, el fuego llega a donde no lo esperas. Mis dos casas se consumieron en minutos”, recordó el actor, visiblemente conmovido. Ante la magnitud del desastre, decidió involucrarse de lleno en una campaña de recaudación, apelando a su red de contactos en el mundo artístico y mediático.

La propuesta era simple y directa: todo lo recaudado iría a la cuenta de los Bomberos Voluntarios de El Bolsón. “Yo pensé, no voy a usar mi cuenta personal, lo voy a hacer a través del cuartel de Bomberos, que es lo más transparente y van a saber cómo gestionar todo. Además, ellos están en el lugar y saben qué se necesita”, explicó Alonso en contacto con ADNSUR. Aquel primer gesto encendió la chispa. Artistas, empresas y ciudadanos de todos los rincones del país empezaron a donar. La solidaridad, como una marea, creció rápidamente.

Desconexión y controversia

Sin embargo, a medida que avanzaban los días, lo que parecía ser una movilización ejemplar fue desmoronándose como un castillo de naipes. La situación cambió cuando Alonso, tras semanas de incertidumbre, consideró que el dinero recaudado no se estaba utilizando como se había acordado, en un principio, entre las partes.

“El plan era claro: primero, un camión para los bomberos, y con el sobrante, ayudar a los damnificados. Pero los Bomberos compraron cuatro camiones y un montón de cosas más para el cuartel. Y eso no era lo que se había acordado”, denunció Alonso. Con un tono de frustración, agregó: “Lo que me sorprendió fue la falta de transparencia. Nunca me dieron un informe claro de la recaudación. La gente estaba donando con la esperanza de que el dinero iba a servir para reconstruir lo perdido, no solo para máquinas o camiones. Todavía me llaman a mi teléfono preguntándome qué pasó con la plata de la recaudación”.

Alonso insistió en que su único interés era ayudar a quienes perdieron todo por el fuego, confesó que no le cayó bien la decisión de la Comisión de Bomberos de El Bolsón de destinar todo el dinero a la compra de camiones, insumos y objetos funcionales para el cuartel. “La gente estaba pidiendo casas, no camiones. Pudo ser un mal entendido, pero no estoy seguro”, remarcó.

¿Cuánta plata se juntó?

Es la gran incógnita. Oficialmente no se difundió ningún documento o captura de pantalla con las cifras recaudadas.

Según Diego Alonso, “días después de la campaña que inicié, la Comisión de Bomberos salió a dar una conferencia de prensa. Dijeron que, gracias al aporte de todos los vecinos, y demás, se juntaron 400 millones. Dijeron también que habían comprado el camión de bomberos y otras tres unidades más que estaban por llegar”.

El actor, disconforme, sostiene que “acordamos para un camión y compraron cuatro. Perfecto. Pero el resto de esa plata era para los damnificados. Además, según creo, porque no tenemos ningún papel ni nada, se recaudó entre 800 y 1100 millones”.

En esta línea, desde la Comisión de Bomberos de El Bolsón, en la vos de Juan Carlos Martínez, confirmaron a ADN Sur que la totalidad de la recaudación fue de 700 millones de pesos. Además, remarcó que, prácticamente, ya no está ingresando más dinero dando por concluida esta campaña, con esa abultada cifra.

Qué dicen desde la Comisión de Bomberos

Juan Carlos Martínez, dio su versión sobre los hechos. En su relato, el fuego exigía rapidez y especialización. Las viejas unidades del cuartel no podían ingresar a las zonas más afectadas por el terreno abrupto. Fue por eso que, de manera urgente, se decidió la compra de camiones forestales especializados.

“Nosotros nunca cambiamos el objetivo. La campaña fue para comprar unidades forestales, no para construir casas. Esa fue siempre la comunicación clara que se dio a la gente, incluso en los primeros videos de Diego está ese mensaje”, explicó Martínez.

A pesar de las denuncias de Alonso, Martínez aseguró que el actor fue uno de los muchos colaboradores, pero no el único. “Alrededor de 100 personas trabajaron en esta campaña, no fue solo Diego. Desde artistas hasta vecinos, todos se sumaron para ayudar. No entendemos por qué Diego se distanció de la causa”.

Martínez también aclaró que, a pesar de las dudas que surgieron, los bomberos no cambiaron el destino de los fondos. “La gente donó para algo específico. Y nosotros no podíamos hacer otra cosa con la plata”.

Qué compró la Comisión de Bomberos con el dinero de la campaña

En una conferencia de prensa brindada días posteriores al fin el incendio, la Comisión de Bomberos de El Bolsón informó que se utilizaron los 400 millones de pesos, juntados hasta ese momento, para adquirir una autobomba con grúa de 32 metros y tres camiones forestales MAN 4×4, especialmente diseñados para operar en terrenos de difícil acceso.

Además, se incorporaron botas, mamelucos, guantes, motosierras y motobombas, esenciales para fortalecer la capacidad operativa del cuartel frente a incendios forestales de gran magnitud. ​

Paralelamente, el cuartel invirtió más de 1.500.000 pesos en la adquisición de indumentaria para 20 nuevos aspirantes, incluyendo mamelucos y trajes de gala, con el objetivo de fortalecer el cuerpo activo. También se incorporó un maniquí infantil para prácticas de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según detalló Martínez, el dinero restante será utilizado para seguir equipando el cuartel y será informado oportunamente para llevar tranquilidad a la comunidad.

Cenizas del paraíso

Hoy la polémica está estancada, pero, en medio de los escombros del desastre, tanto Alonso como Martínez coinciden en algo: lo más doloroso de esta historia no fue la desunión entre las partes, sino la pérdida de una oportunidad para ponerse de acuerdo. Un mal entendido, una falta de comunicación, o quizás el choque entre distintas perspectivas sobre lo que realmente era más urgente.

“Lo que más me duele es que al final, todos terminamos perdiendo”, concluyó Alonso. Y en esto, coincidió con el jefe de la Comisión de Bomberos de El Bolsón: “Es un tema angustiante para todos porque creo que no hubo mala voluntad de ninguna de las partes. Sinceramente espero que esto no afecte, porque la Institución siempre se manejó con transparencia”.