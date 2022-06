“Hace unos minutos murió Ángeles Salvador. Deja tres hijos, aún pequeños, brillantes y talentosos como ella, dos libros y el gran ejemplo de sacarle el jugo a la vida con lo que hay disponible. Tenía 50 años. Que brille para ella la luz que es eterna”, informó el periodista Esteban Schmidt en Twitter. Salvador era la pareja del periodista Miguel Wiñazki, que también la despidió con un conmovedor mensaje en la misma red social: “Murió mi pareja, la sensible Ángeles Salvador. Ya no más sus lecturas en voz alta de Jonathan Lethem, de John Cheever, de Lorrie Moore... Ya no más el amor sin querellas, salvo cuando corregíamos nuestros mutuos textos. Ahora, a la vez, la soledad y su compañía desde la memoria”.

Asimismo, entre quienes lamentaron su muerte está el ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro y La Unión Argentina de Escritoras y Escritores que publicó en sus redes sociales: “Despedimos con dolor por su partida temprana a Ángeles Salvador, autora de estilo particular y desfachatado, y abrazamos a sus seres queridos en estos duros momentos”.

Martín Sivak, al frente del Diario ar, donde Salvador colaboraba, publicó: “Murió Angeles Salvador, escritora y autora de dos novelas extraordinarias. En el último año empezó a escribir en el diario sobre un tema que le interesaba e incomodaba: el dinero. Nuestra gratitud por todo lo que dijo y cómo lo dijo”. De acuerdo con ese medio, la autora murió en Buenos Aires “víctima de una complicación en su salud a partir de un cuadro de Covid-19″.

Una escritora aguda y con un estilo muy personal

Salvador nació en 1972 y se desarrolló laboralmente como actriz hasta que se volcó por la escritura. En ese ámbito recibió muy buenas críticas por su prosa ágil y aguda, que reflejó en sus dos novelas, cuentos y en las columnas que escribía para el Diario.ar.

En su ópera prima “El papel preponderante del oxígeno” narra la historia de una joven cuyos padres mueren y es criada por sus tíos, de quienes buscará alejarse al terminar la adolescencia y elegir una vida solitaria.

En su última novela “La última fiesta”, cuenta el recorrido de un diputado, su ascenso y luego decadencia, relato en el que da detalles de cómo se financian las campañas, cómo se construye una imagen para los votantes, describe la rosca política y cuál es el rol del periodismo.

“Me encantan los políticos. Suele ser gente brillante, decidida, ambiciosa, memoriosa, madrugadora y trasnochadora por igual, son buenos actores y son valientes hasta la inmolación. También son todo lo peor”, había dicho el año pasado Salvador en una entrevista con Télam.

Con información de La Nación