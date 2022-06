A los 115 años, murió la mujer más vieja de Argentina

Casilda Benegas, la mujer más longeva de Argentina murió a los 115 años, así lo confirmó su familia a través de las redes redes sociales.

Vivía en la ciudad de Mar del Plata. Una de sus bisnietas, Mayra, se encargó de dar a conocer la noticia a través de su cuenta de Facebook y le dedicó unas sentidas palabras.

“Te voy a recordar siempre de esta manera, riéndote. Es difícil no sentir un dolor enorme por saber que ya no te vamos a tener entre nosotros y a la vez me pone feliz saber que te amamos y disfrutamos muchísimo”, expresó.

“Somos la familia más afortunada del planeta porque te tuvimos en nuestras vidas mucho más de lo que podíamos imaginar. Casildita, te amaré el resto de mi vida y mucho más”, afirmó.

Casilda nació un 8 de abril de 1907. Se casó con Benigno Gallego y desde 1945 se radicaron en la Argentina. Tuvieron dos hijos, ocho nietos, ocho bisnietos y tres tataranietos.

Fue mujer de mayor edad en el país y una de las más ancianas del mundo, y además se destacó en diciembre de 2020 luego de superar el Covid-19 sin síntomas, recordó La Nación.

Desde los 106 años vivía en una residencia para ancianos ubicada en la zona norte de Mar del Plata. “Solía sonreír mucho, y a veces daba alguna respuesta en guaraní, uno de los idiomas oficiales de su país natal”, habían contado.