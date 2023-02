El ministro de Infraestructura de Chubut, Gustavo Aguilera, anticipó en diálogo con ADNSUR que el proyecto ejecutivo para la obra de reemplazo de 40 kilómetros de cañería, en el tramo más crítico del acueducto 99, está casi terminado.

“Esto forma de un máster plan, con varias obras que deben hacerse en el sistema acueducto –explicó el funcionario provincial-, como el recambio de motores a gasoil por sistemas eléctricos y la construcción de nuevas cisternas y otras obas complementarias a la repotenciación. Entre esos trabajos, está previsto el cambio en el tramo donde se rompe más frecuentemente, para colocar una cañería nueva”.

Según precisó el funcionario, Provincia y la SCPL realizaron el proyecto ejecutivo para la obra que comprende el trayecto entre Cerro Negro y Valle Hermoso, por lo que “está casi listo para cargarlo en el ENOHSA y una vez aprobado, calculo que nos otorgarán el financiamiento y se llamará a licitación”.

El Centro Comercial a Cielo Abierto cumplió su primer año en Comodoro

El recambio de la cañería es fundamental debido al avanzado grado de deterioro del ducto, como se refleja sobre todo en las roturas de los últimos años. Además, la obra es necesaria para consolidar la repotenciación, que sumará más caudal y potencial, la que estará concluida, según el ministro, “en un plazo de 4 ó 5 meses”.

Aguilera indicó que el total de obras complementarias, incluyendo los nuevos motores y cisternas, ascendía a fines del año pasado a un monto que superaba los 18.000 millones de pesos, por lo que se estima que Nación deberá proyectarlo a lo largo de 3 ó 4 años.

Quedó inaugurado el Reservorio 04, la obra que minimizará el impacto de las lluvias en la zona sur de Comodoro

Línea de 132 para el acueducto y Sarmiento

En cuanto a la repotenciación, Aguilera valoró también “la decisión política del gobernador Arcioni” para avanzar en la obra de la línea de 132 kilovolts desde Cerro Negro a Sarmiento, que permitirá dotar de la energía necesaria no sólo al sistema de transporte de agua, sino también para el crecimiento de la ciudad de los lagos.

“Hoy Sarmiento está al límite, con una sola línea de 33 Kv y prácticamente cualquier nuevo emprendimiento es inviable, por lo que esta nueva obra, para la que ya hicimos también el proyecto ejecutivo con la gente de la SCPL, podremos estar llamando a licitación dentro de dos semanas”, valoró.

El tendido eléctrico había sido uno de los pedidos específicos del municipio de Sarmiento, previo a dar la autorización como superficiario, para el tendido de las nuevas cañerías y uso de tierras que implica la obra de repotenciación.

Relato de un sobreviviente: a 70 años de la tragedia del "trencito" que volcó en la playa 99 de Comodoro

“Los requerimientos energéticos de la provincia son muchos y han sido una constante, porque no ha habido inversión en muchos años, por eso es importante la decisión del gobernador para avanzar no sólo en esta obra, sino también la electrificación de Camarones, conectando con Garayalde, o el interconectado Esquel-Río Mayo, que integra a 10 localidades que estaban con sistemas aislados de generación. Son obras que se están haciendo, aunque el gobernador no estará en funciones cuando se inauguren”, ponderó.

Obras de protección costera: hospital Alvear y Chalet Huergo

En otro orden de temas, el ministro de Infraestructura se refirió al reinicio de obra del muro de protección costera frente al hospital Alvear, que tras varios años de paralización, fue reactivada en enero y avanza hoy a buen ritmo.

Más de 20 intendentes y jefes comunales de toda la provincia estuvieron en el 122º Aniversario de Comodoro

“Es una obra que había comenzado con un sistema constructivo y luego cambió, también estuvo detenida por falta de pago y por los problemas que tuvo la empresa CPC –detalló-. Todo este tiempo nos llevó resolver los problemas administrativos y pudimos pagar también lo que se adeudaba, por lo que pudimos reiniciarla y el plazo para concluir es de entre 8 y 10 meses, con un presupuesto de algo más de 1.100 millones de pesos”.

El proyecto originalmente contemplaba la construcción de un muro con la colocación de los llamados ‘seabees’, que son estructuras de hormigón para frenar el embate de las olas (similar al que se utilizó en la costanera de Rada Tilly), pero finalmente se resolvió cambiar por el uso de rocas.

Por otro lado, anticipó que se está terminando de preparar la documentación vinculada a la obra de protección costera frente al chalet Huergo, para lo cual se cuenta con financiamiento nacional, a través de la Dirección de Puertos.“Una vez que contemos con la documentación podremos firmar el convenio específico para el financiamiento y poder licitar la obra”, anticipó el funcionario provincial.