CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El 14 de diciembre de este año, en horas del mediodía, se producirá un eclipse total de sol con una franja de oscurecimiento que será transversal, en una extensión de 100 kilómetros de ancho, a la Patagonia argentina y la provincia de Neuquén se encuentra entre las privilegiadas para observar el fenómeno astronómico que ha generado el interés de científicos de todo el mundo cuya llegada a la región está envuelta en la incertidumbre por la pandemia del coronavirus.



La docente e investigadora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, Ana Basset, integra un grupo con colegas de las Universidades de Córdoba, de Cuyo, de San Juan Bosco (Comodoro Rivadavia), y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que están desarrollando actividades para profundizar sus conocimientos ante un fenómeno de esta naturaleza.



También se sumó la Municipalidad de Piedra del Águila porque es la ciudad neuquina que se ha tomado como referencia de este grupo para la observación del eclipse 2020.



"El eclipse en la Argentina se va a ver en todos lados pero el tema es cómo", se preguntó Ana Basset al contar a Télam que "hay ciertas zonas que será más impactante, en donde habrá un oscurecimiento total en pleno día".



"Cuando ocurra el eclipse se podrán ver las estrellas en pleno mediodía porque las estrellas siempre están, lo que ocurre es que no se las puede ver por la luminosidad del Sol", explicó.



Los investigadores Santiago Paolantonio, del Museo y Observatorio Astronómico de Córdoba, y Néstor Camino, del Complejo Plaza del Cielo, investigador del Conicet y docente de la Universidad Nacional de San Juan Bosco, en Esquel (Chubut), señalan en un documento de trabajo que "la franja de totalidad, correspondiente a la zona en que la sombra de la Luna incide sobre la superficie terrestre, en la República Argentina tocará las provincias de Neuquén y Río Negro".



"Entrará un poco al norte del volcán Lanín, pasando al sur de la localidad de Las Grutas y saliendo del continente por "Bajada de Echandi". La totalidad tendrá lugar entre las 13.05 minutos 35 segundos (cordillera) y las 13.23 minutos 05 segundos (costa atlántica), alto en el cielo (unos 72º sobre el horizonte), y durará 2 minutos y 8 a 10 segundos de acuerdo al lugar en que se observe", precisan.



Señalan que "en el resto del territorio argentino, el eclipse se apreciará como parcial. El Sol será ocultado por la Luna en su mayor parte, brindando una vista que también resultará notable y digna de ser contemplada".



La docente neuquina Ana Basset explicó que el grupo de trabajo ha elegido a Piedra del Águila como epicentro del fenómeno porque las previsiones meteorológicas para el 14 de diciembre de este año anticipan cielo sin nubes.



"Nosotros queremos hacer mucho hincapié en el tema de la seguridad, en cómo habrá que observarlo con protección por los daños que puede ocasionar a los ojos si no se toman las previsiones necesarias", agregó.



Por su parte, la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Focarazzo, dijo a Télam: "Seguimos trabajando a pesar de la pandemia porque el eclipse va a ocurrir igual".



En ese sentido, la funcionaria explicó: "Hemos integrado un comité con miembros del gabinete y los intendentes de Junín y San Martín de los Andes, Las Coloradas, Piedra del Águila, Santo Tomás, Picún Leufú, y Villa el Chocón donde se preparan lugares para el acceso gratuito de la gente a la observación del eclipse".



"El eclipse nos da justo en el corazón de la provincia y nos seguimos preparando, generando las posibilidades para que haya lugares gratuitos, con asistencia en salud, sanitarios, higiene donde la gente tenga un lugar donde pueda lavarse las manos y seguridad", indicó.



Además, comentó que "hay lugares donde se han alquilado campos para recibir a miles personas pero hay dificultades porque muchos visitantes están viendo la evolución de la pandemia en Argentina y en cada uno de sus países".



La ministra de Turismo destacó que "en la Argentina, en comparación con el mundo, estamos muy bien, muy prolijos, ha habido muy buena respuesta a la planificación que ha hecho el Gobierno nacional y en Neuquén también ha habido mucho cuidado".



"Esto es muy dinámico, es día a día y nos seguimos preparando, imaginando que va a venir mucho turismo neuquino y nacional y obviamente si para esa fecha llegan a abrirse las fronteras tener todo los elementos de seguridad contra el coronavirus y también la protección a la visión", dijo.



En ese sentido, el Gobierno provincial ha encargado la compra de gafas de protección especiales que serán distribuidas gratuitamente entre la población y en los lugares que serán habilitados en distintas ciudades de la provincia para la observación del fenómeno.