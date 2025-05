A punto de cumplirse 4 meses del devastador incendio que arrasó con más de 80 viviendas y dejó a unas 200 familias afectadas en Epuyén, un grupo de vecinos viajó esta semana a Rawson para visibilizar la situación que aún atraviesa la comunidad y exigir al gobierno provincial el cumplimiento de los compromisos asumidos en los primeros días posteriores a la tragedia.

Eusebio y Carlos, integrantes de la Asamblea de Damnificados de Epuyén, fueron parte de esta comitiva que mantuvo reuniones con funcionarios del gabinete chubutense durante el lunes y martes, en un intento por obtener respuestas concretas y acelerar la asistencia para la reconstrucción del pueblo.

Si bien se mostraron satisfechos con el diálogo alcanzado con distintos funcionarios y el compromiso de que el gobernador Ignacio Torres visitará la localidad el próximo jueves 15, cuando se cumplan los 4 meses desde el inicio de aquella catástrofe, advirtieron que la situación aún es dramática y se necesita celeridad para reconstruir viviendas, ante la proximidad de las bajas temperaturas.

AYUDA INSUFICIENTE Y UN INVIERNO QUE SE ACERCA

“Se destinaron 20 millones de pesos para los propietarios con título de propiedad, pero es insuficiente. Ese monto solo alcanza para comprar materiales de una vivienda, o el techo o el piso, pero no contempla la mano de obra”, explicó Eusebio, en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar. A su lado, Carlos añadió que muchas familias siguen sin poder regresar a sus casas, algunas incluso viviendo en carpas, a las puertas del invierno. “Ya se apagaron las brasas, pero nosotros seguimos quemados. La situación es muy dolorosa”, lamentó.

Uno de los principales reclamos es la extensión por ocho meses más del subsidio de 350 mil pesos mensuales, cuya última cuota vence en mayo. “Esa ayuda es fundamental para quienes lo perdieron todo. No estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo subsistencia”, señalaron.

Además, pidieron que se contemple la reconstrucción de más de una vivienda por terreno, ya que muchas familias compartían predios entre padres, hijos o abuelos. “El gobernador nos dijo que quien perdió una casa iba a tener una casa, quien perdió dos iba a tener dos. Eso no se está cumpliendo”, remarcaron.

REUNIONES CON FUNCIONARIOS Y EXPECTATIVA POR LA VISITA DEL GOBERNADOR

Durante su estadía en Rawson, los vecinos fueron recibidos por la ministra de Producción, Laura Miranda; el ministro de Infraestructura, Hernán Tórtola; y la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani. Según relataron, los funcionarios mostraron una buena predisposición y se comprometieron a dar respuesta a los planteos.

Confirmaron también que el gobernador Ignacio Torres visitará Epuyén este jueves 15 de mayo, en coincidencia con los cuatro meses exactos del inicio del incendio. “Nos volvemos con esperanza. Nos escucharon y confiamos en que esta vez sí se puedan concretar las promesas”, dijeron.

La comunidad también exige un plan integral de prevención de incendios, asistencia para la salud mental de las familias afectadas, y la creación de espacios para las infancias y juventudes. “Esto no termina con reconstruir casas. El daño ambiental, económico y psicológico ha sido profundo”, explicaron desde la Asamblea.

Asimismo, reclamaron que se contemplen ayudas también para quienes no cuentan con título de propiedad, muchos de los cuales han quedado fuera del esquema de asistencia oficial. “Tengan papeles o no, son seres humanos y necesitan respuestas”, enfatizaron.

SOLIDARIDAD Y RESISTENCIA: CUANDO EL PUEBLO SE ORGANIZA

Por último, los vecinos agradecieron el apoyo recibido desde distintos puntos de Chubut y del país. “Vinieron jóvenes de otras provincias a ayudarnos a levantar paredes. Hacemos mingas entre vecinos, porque el Estado todavía no llega del todo. Pero seguimos de pie, con esperanza”, destacó Carlos.

El próximo jueves, la comunidad volverá a concentrarse frente a la Municipalidad de Epuyén, en una jornada de reflexión y reclamo pacífico, a la espera de que finalmente lleguen las respuestas comprometidas.