TRELEW (ADNSUR) - Hace 12 días se confirmó el tercer caso de coronavirus en Chubut, se trata de un hombre si antecedentes de viajes oriundo de Trelew, y luego una mujer de su entorno familiar también dio positivo. Desde el Ministerio de Salud siguen buscando el “caso 0”, es decir la persona que lo contagió.

El ministro de Salud, Fabián Puratich, informó que los dos pacientes continúan en la misma situación. El hombre de 69 años sigue “en estado crítico con respirador mecánico y la medicación necesaria”, mientras que la mujer “ha estado febril desde el viernes y está bien”. Y reconoció que “no hay un protocolo definido sino recomendaciones, se utilizan varios medicamentos y de acuerdo a la gravedad del caso es la medicación”.



En dos días se cumplirá el período de 14 días desde que se detectó el primer caso positivo en Trelew, y en el que varios contactos estrechos terminarán con el aislamiento total, pero aún no se pudo determinar quién fue la fuente del contagio. “El mapeo epidemiológico sigue, la semana pasada se hizo un ateneo con 69 profesionales de la provincia que discutieron el caso, se hicieron líneas de tiempo, se buscaron las ramificaciones de estas personas para ver hacia donde se podía extender”, explicó Puratich.



Y destacó que se hicieron solicitudes a las clínicas privadas para que informen las consultas de pacientes respiratorios “todo eso se sigue haciendo. También buscamos anticuerpos en personas que hubieran vivido cerca”, dijo a Diario Jornada.

El ministro señaló además que lo importante es que esa persona no contagió a nadie más, porque no apareció ningún otro caso “y que estemos llegando a los catorce días desde que se detectó este caso en Trelew sin que hayan casos asociados es muy importante. Lo más probable es que haya sido un viajero porque no tenemos circulación viral en la zona”, manifestó.



