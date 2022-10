A 5 años del hundimiento del ARA San Juan piden declarar feriado el 15 de noviembre

Luis Tagliapietra, el padre de uno de 44 los marinos, sostuvo que el 15 de noviembre debe ser declarado feriado nacional para que ese día “argentinos y argentinas, nos unamos en su memoria y perpetuamos su entrega”.

A semanas de cumplirse un nuevo aniversario desde que el ARA San Juan zarpó del puerto de Mar del Plata, y que fuera la última vez que vieron físicamente a sus hijos, Tagliapietra reconoció que “cada día es más difícil, pero ciertas fechas se vuelven más duras”.

“Yo no pude hacer el duelo, es muy difícil cuando no tenés certeza de nada, no tenés respuestas, no tenés apoyo y contención. Si encima te atacan y persiguen, te espían y maltratan, es todavía más complicado”, reconoció en declaraciones radiales y aseveró: “Entre todos y todas debemos mantener vivo el recuerdo, los valores y los principios, que como a ellos, hacen grande esta nación”.

Noviembre llegará con un feriado provincial en Chubut: cuándo será

El hundimiento del ARA San Juan

El submarino clase TR-1700 perdió contacto con la Armada a las 7.19 del miércoles 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que el jefe de operaciones del submarino informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado presuntamente por el ingreso de agua por el sistema de ventilación, y que terminó provocando su hundimiento.

Desde ese entonces no se supo más noticias sobre su aparición, hasta que los restos del submarino fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 sobre el lecho marino a unos 800 metros de profundidad en el Atlántico Sur.

En agosto de este año, la querella de familiares de víctimas del ARA San Juan encabezada por el abogado Tagliapietra, apeló el fallo de la Cámara Federal que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri y a la plana mayor de la AFI por presunto espionaje ilegal.

Juicio de Thelma Fardin: Juan Darthés declaró por primera vez pero se negó a responder preguntas

El letrado explicó que en la causa “se investiga el evidente, grotesco e inhumano espionaje ilegal sufrido por algunos familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, pero también del buque pesquero Rigel”.

Por su parte, la fiscalía, a cargo de José Luis Agüero Iturbe, también apeló la decisión de la Cámara Federal, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, que revocó los procesamientos de un grupo de imputados por presunto espionaje ilegal.

Fuente: C5N