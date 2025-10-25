Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Con experiencia en medios, comunicación comunitaria e institucional, y en proyectos sobre la Cuestión Malvinas. Desde 2020 integra ADNSUR como corresponsal en Rawson.

40 años no han logrado apagar el eco de aquellos sintetizadores que, en 1985, anunciaron una revolución. “Locura” fue el quinto álbum de estudio de Virus que fue una bisagra en la cultura argentina: un grito que le hablaba al deseo, la estética, la sexualidad y a la libertad con una voz angelical e hipnótica y una potente banda.

En un país que apenas se asomaba a la democracia, Virus irrumpió con una modernidad desafiante. Liderados por el carismático y visionario Federico Moura, la banda fusionó el new wave británico con una sensibilidad propia con la amalgama de un sonido que era - a la vez - bailable, intelectual y sensible. Dicho de otro modo: fueron geniales para su tiempo.

Pero la historia de este disco está teñida por una sombra larga y dolorosa. La herida de la dictadura militar era una cicatriz familiar: su hermano Jorge Moura era uno de los miles de desaparecidos. Esta pérdida imborrable marcó la ética del grupo de manera indeleble.

En un acto de coherencia, durante la Guerra de Malvinas, Virus se negó a tocar en el ‘Festival de Solidaridad Americana’ que se realizó en el estadio de Obras Sanitarias de Capital Federal.

Federico Moura se hizo presente en los camarines donde reveló que su baterista había sufrido una lesión como una ‘negativa elegante’ de formar parte de un evento organizado por el Gobierno Militar que había secuestrado a su hermano en 1977.

De todos modos, el conflicto les provocó inspiración musical y realizaron una canción sobre el tema.

"Locura" era la respuesta artística contundente al dolor de la familia y a la tragedia que sufrimos los argentinos en aquellos años.

Ese material conjuga algo muy difícil en materia artística: una solidez en la lista de canciones una detrás de otra. Como se dice en el barrio “es un disco que se tiene que escuchar a todo volumen”.

Hay temas con ‘cáscaras bailables’ pero -en realidad - se trataban de complejas piezas literarias cargadas de ironía, melancolía y una aguda observación de la condición humana.

La Patagonia - tierra de horizontes y rock con identidad- abrazó con fervor este mensaje a lo largo del tiempo.

En los últimos años, ‘Virus’ se convirtió en un habitante sonoro con presentaciones históricas en Neuquén y General Roca que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

Esa conexión trasciende el tiempo. Hace 20 años, Marcelo Moura se encontró en una confitería de Buenos Aires con un periodista de ADNSUR que le confesó, con emoción, su cariño por la banda.

Ese instante de reconocimiento conmovió al músico para reconfirmar que la música de Virus preserva un lazo indestructible con nuestra región.

EL ROCK NACIONAL RENACE EN LA PATAGONIA

Hoy, a cuatro décadas de distancia, el legado de "Locura" revive con una fuerza inusitada. El mismo año que celebra su aniversario, la Patagonia vive una verdadera primavera del Rock Nacional para demostrar que el espíritu que ‘Virus’ sigue más vivo que nunca.

Pedro Aznar se presentó en Trelew para repasar sus 50 años de carrera en una presentación inolvidable llena de sentimientos encontrados.

Roque Narvaja, con su poesía folk-rock, actuó en Comodoro Rivadavia en la Feria del Libro a fines del 2024 en lo que constituye un diálogo perfecto con la herencia de bandas que priorizaron la calidad literaria.

‘El Cuarto Soda’ - un sólido tributo a Soda Stéreo - también llevó su ritmo contagioso a Rawson, Trelew y Puerto Madryn para demostrar que la combinación de baile y inteligencia que - Virus innovó en su tiempo - sigue siendo una fórmula ganadora.

Miranda, quizás una de las herederas más directas de la electrónica y la actitud de Virus, ha versionado sus temas y lleva en su propio sonido el ADN de la banda conectando con una generación que descubre "Locura" a través de sus shows.

El 5 y el 6 de septiembre en Trelew y Comodoro Rivadavia, Miranda realizó shows cargados de estética, modernización sonora y carisma con el público - en especial - con los más jóvenes que incluso hicieron largas filas para que abran las puertas de los Predios Feriales de ambas ciudades donde se presentaron.

Miguel Mateos, un contemporáneo y colega en la escena de los 80, ha vuelto a demostrar su poderío también en Trelew y Comodoro Rivadavia con ‘Rockas Vivas’ - uno de los discos más vendido de la historia del Rock Nacional- también para recordar sus 40 años en una época de efervescencia creativa donde Virus era un faro de innovación.

Y Andrés Calamaro, el músico total, con su vasto catálogo de múltiples fuentes tampoco es ajeno a la influencia de Virus. En los primeros días de noviembre, se va a presentar en Chubut con el agregado de los 30 años de la película ‘Caballos Salvajes’ al que le compuso su banda de sonido.

En el centro de este renacimiento, la llama familiar sigue encendida. Fede Moura, sobrino de Federico, carga con la emotiva tarea de mantener viva la memoria musical de su tío.

El sábado 7 de junio, Fede Moura se presentó en Neuquén con su proyecto "Fede Moura Tributo a Virus", un espectáculo que revivió los clásicos de la banda e impulsó el profundo legado familiar de los Moura.

La vigencia de "Locura" es un milagro secular. Sus letras de alienación y búsqueda de identidad resuenan con una potencia renovada en la era digital. Los sintetizadores que sonaban a futuro en los '80 suenan en el siglo XXI a clásico atemporal.

El disco fue un acto de valentía. En un mundo rockero - a veces machista - la estética andrógina de Virus y la sensualidad ambigua de Federico desafiaban convenciones. Fueron pioneros en discutir, desde el escenario, los límites del género y la identidad.

La Patagonia - con su espíritu independiente y su capacidad para abrazar lo diferente - entendió este mensaje de inmediato. No era solo buenas canciones, era una bandera de libertad para quienes se sentían fuera de la norma. Y se conmovió y sintió interpelada.

Hoy, cuando Lali Espósito versiona un clásico de Virus reconfirma que 'Virus' nunca envejeció sino que forma parte del canon esencial de la música popular argentina.

El rock del sur tiene una fibra especial, una resistencia que se forja con el viento y la distancia. Virus, con su historia de dolor y superación, supo conectar con ese semblante. Su música también actuó como un refugio para contribuir a procesos de resiliencia.

Federico Moura ya es una leyenda. Su voz, un susurro seductor y a la vez desesperado, sigue sonando en las radios y en el corazón de quienes encontraron en sus letras un consuelo para sus propias locuras.

El legado es imborrable. No sólo por la música sino por la actitud. Por demostrar que se puede ser popular sin ser masivo, inteligente sin ser pretencioso y valiente sin necesidad de gritar.

La Patagonia es el escenario perfecto para escuchar "Locura". Cada nota, cada verso, parece encontrar un nuevo significado en la inmensidad. Es un disco ideal para los viajes de media y larga distancia con familiares o amigos.

Cuatro décadas después, "Locura" es un joven clásico que sigue bailando, que sigue doliendo, que sigue liberando. Virus nos invitó a perder la cabeza con ellos, y en la Patagonia, esa invitación sigue más vigente que nunca. El viaje no ha terminado. La locura, recién comienza.