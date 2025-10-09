El 9 de octubre de 1925, en el pequeño pueblo de Galbiate, Italia, nació Juan Corti, hijo de María Riva y Jerónimo Corti. Su infancia transcurrió entre las montañas lombardas, marcada por la sencillez, el trabajo y el sacrificio de la vida campesina. Desde muy pequeño, Juan demostró una sensibilidad especial hacia los demás, una vocación que, con apenas nueve años, comenzó a definirse con claridad: quería ser salesiano.

En 1937, inició su formación en la Casa Salesiana de Chiari, a unos 70 kilómetros de su pueblo natal. A los 17 años, en plena guerra, comenzó el noviciado, etapa en la que reafirmó su decisión de consagrar su vida al servicio de Dios y de los más humildes.

El 3 de octubre de 1948, con el corazón lleno de esperanza, subió al vapor Santa Cruz y emprendió un viaje que marcaría para siempre su destino: cruzó el océano rumbo a la Argentina. En esas tierras lejanas encontraría no solo su misión pastoral, sino también su hogar.

Su ordenación sacerdotal llegó el 23 de noviembre de 1952, en la provincia de Córdoba. Poco después, el 21 de diciembre, celebró su primera misa en Comodoro Rivadavia, ciudad donde el viento patagónico se mezcló con su voz y el silencio se volvió testigo de su entrega.

Allí comenzó una vida de servicio, acción y fe, en la que el Padre Juan Corti —conocido cariñosamente como el “cura manguero” por su incansable búsqueda de ayuda para los más necesitados— se convirtió en un referente espiritual y social.

EL CURA “MANGUERO”

El párroco dejó una gran obra educativa y religiosa en la ciudad petrolera: las escuelas Ceferino Namuncurá, San José Obrero, Don Bosco, Juan XXIII, N°1650 y Jardín “Juanito Bosco”, oratorios, iglesias, Uniones Vecinales y consultorios periféricos. El Cura “manguero” no le tenía miedo a nada ni nadie; él mismo decía que su iglesia era la calle y sus sermones las obras. Quienes lo recuerdan cuentan que nunca dejaba de pensar qué nueva construcción podía realizar y trabajaba por ese objetivo.

“Él primero hacía la escuela porque decía que lo demás se iba a ir formando solo. Sin educación no había futuro. En la escuela se podía enseñar la catequesis; no era necesario tanto el espacio de la iglesia, pero podíamos estar enseñando valores y hablar de Dios. Acá se podía comer. Un niño sin la pancita llena era imposible hablarle de Dios; entonces él tenía sus prioridades y la verdad es que tenía una lógica increíble”, recuerda Mónica Gallego representante Legal de Escuelas de la Obra del Padre Corti.

Y así fue como comenzó con los primeros oratorios y la primera obra: el Colegio Domingo Savio, ubicado en lo que luego se transformó en el corazón del barrio Pietrobelli, “el famoso barrio de “La Puñalada” que decía él. Y de hecho empezó a cambiar. Después, la obra del barrio Ceferino, que estaba mucho más retirado. Era como que la ciudad terminaba en la calle Alvear y decidió avanzar un poco más. Ya cuando el Ceferino tomó forma fue por más. Se vino al barrio San Martín. Ahí, en 1971, había un saloncito parroquial que –siempre lo contaba- había ´un par de viejas, los perros y yo´. Se comenzó a construir con unas pequeñas chapas, empezó a funcionar el famoso ranchito, que eran las aulas más viejas que tuvo la escuela, consiguió tráilers y empezó a imaginar la escuela Juan XXIII”, relata Olveira.

En los años ´50, la ciudad de Comodoro Rivadavia estaba en plena expansión. Asomaban nuevas barriadas con muchas necesidades que había que atender. “Las calles de los barrios de Comodoro eran de tierra, pedregullo, barrios pobres con casas de chapa y de ahí salieron muchos chicos con educación, con trabajos, con proyectos y una gran mayoría de estos chicos hoy grandes recordarán que el Padre Corti fue verdaderamente un puntal en sus educaciones, en sus familias”, relata Angelina Covalschi, autora del libro “Más fuerte que el fuego”, una novela autobiográfica sobre Corti con una mirada ficcionada, que el propio Padre Corti celebró y aplaudió.

“Si me ven limpio no me van a dar nada”, solía repetir el cura a quienes le marcaban que su sotana estaba siempre sucia, manchada con barro producto de algún picadito de futbol o mocos de los chicos que él mismo limpiaba.

"El exponía todo lo que necesitaba; entonces era imposible que alguien le dijera que no. Todo era tan evidente, siempre estuvo tan a la vista su obra que no podías dudar absolutamente de nada y además veías en la pobreza y simpleza en la que vivía. El padre comía una vez al día", relatan sus colaboradoras de tantos años.

Inspirado en la obra de Don Bosco, el cura gaucho pedía por y para los chicos de la ciudad. “Siempre fue una personas muy transparente; creo que eso llevo a que la gente siempre estuviera y colaborara con él. De todos los partidos políticos, porque él decía: yo no tengo partido político, acá es el bien de los chicos, es el bien de la gente y a mí no me importa que me den de un partido o del otro. No importa, es la gente, son los niños”, decía.

Austero, solidario, con fuertes convicciones y hasta desfachatado al momento de reclamar lo que correspondía. Así lo demostró el día que ingresó por una ventana abierta al Ministerio de Economía de Chubut reclamando el pago de los sueldos de los docentes de sus escuelas. “Hacía tiempo que no le pagaban los sueldos –recuerdan entre risas las docentes-; entonces viajó a Rawson porque no le daban una cita, y pidió hablar con el Ministro de Economía pero estaba ocupado. Y él contaba: Agarré, levante mi sotana y me metí por la ventana. El hombre le dijo ¿y usted qué hace acá?. Y bueno… si usted no me quiere atender, acá estoy. Me tiene que firmar los cheques. Y se volvió a Comodoro con los cheques firmados. ¡No tenía miedo a nada!.

EL DÍA QUE COMODORO SE PARALIZÓ POR LA MUERTE DEL PADRE JUAN CORTI



El día que murió el Padre Juan Corti -27 de noviembre de 2013- Comodoro Rivadavia se paralizó. Unas 6 mil personas acompañaron el cortejo fúnebre hasta el Cementerio Oeste, pero se estima que unas 20 mil salieron a las veredas y calles aplaudiendo a su paso en el recorrido final

“El último tiempo, cuando fuimos a visitarlo a la Clínica del Valle a su internación en Terapia, debajo de esa máscara decía “quiero vivir un poquito más porque quiero hacer un hogar para niños de la calle. Estaba ya con lo último de su respiración y seguía pensando en hacer cosas”, recordó Marita Olveira, directora de la Escuela Juan XXIII y quien compartió 25 años de trabajo junto a Corti, en una nota con ADNSUR

Cuando Corti falleció sus colaboradores decidieron juntar sus pertenencias, recuerdos y reconocimientos y exponerlos en la oficina que ocupó durante tantos años hasta que las dolencias físicas pudieron más que las fortalezas y fue hospitalizado. "Nos sorprendimos porque cuando fuimos a ver qué cosas íbamos a traer para el museo nos dimos cuenta de la pobreza absoluta en la que vivía. Lo único que tenía era un sillón que se lo regalamos todos los directores para un cumpleaños, su escritorio y después todos recuerdos".

En su oficina el Padre Corti pasaba la mayor parte del tiempo. Allí, sobre una de las paredes un gran tablero de madera ordena las llaves de todas las escuelas, comedores u oficinas de la obra. Era sumamente prolijo y meticuloso: se levantaba a las 5 de la mañana y a las 7 las puertas de la escuela ya estaban abiertas, la calefacción encendida esperando a la primera docente.

"En todas las personas de Comodoro hay algo, una marquita del Padre Corti”, aseguro Mónica Gallego, es que al reconocimiento y agradecimiento de quienes lo conocieron, también se suma el de aquellos que aún sin tener trato con él, se vieron beneficiados con sus obras.

HOMENAJES A 100 AÑOS DE SU NATALICIO

La fundación del Padre en la ciudad petrolera llevará adelante una serie de actividades este jueves 9 de octubre para homenajear su vida y obra. A las 10:30 de la mañana habrá una celebración eucarística en la Catedral San Juan B0sco. Y a las 19: 00 horas habrá un acto central en Teatro María Auxiliadora.

