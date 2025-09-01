El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP – conocido como PAMI), la entidad que brinda atención médica a casi 5 millones de afiliados mayores de 60 años en Argentina, se encuentra en el centro de una polémica que podría derivar en una investigación judicial.

La denuncia gira en torno a los insumos utilizados en una cirugía básica y fundamental para millones de personas mayores: las cataratas.

Se trata de los lentes intraoculares, un elemento clave para la operación que devuelve la visión afectada por la opacidad del cristalino. En pasado julio, estos lentes costaban en promedio cerca de $35.000 cuando los oftalmólogos los compraban directamente a laboratorios y después facturaban al PAMI. Ahora, tras una modificación en el sistema de compras, su precio escaló a valores cercanos a los $300.000, lo que despertó fuertes cuestionamientos sobre posibles sobreprecios, irregularidades en la gestión y el impacto directo sobre los jubilados.

PAMI bajo la lupa: ATE Río Negro denunció sobreprecios en la compra de lentes intraoculares

DE UN SISTEMA TRANSPARENTE A LA LICITACIÓN MILLONARIA: QUÉ CAMBIO EN PAMI

Hasta julio de 2025, el procedimiento era sencillo. Los oftalmólogos compraban los lentes en el mercado a laboratorios reconocidos, cuatro principales proveedores que mantenían precios similares y competitivos rondando los $35.000 por lente.

Luego, los médicos rendían las facturas al PAMI, que pagaba el insumo junto con sus honorarios. Este mecanismo, aunque no exento de fallas, era transparente y garantizaba rapidez y disponibilidad inmediata.

Sin embargo, en agosto, el PAMI decidió centralizar la compra y distribución de estos insumos mediante una ambiciosa licitación por más de 80.000 millones de pesos, oficializada a través de la resolución 1.737/2025. La intención declarada fue ordenar el proceso, garantizar la trazabilidad, controlar la provisión, evitar cobros indebidos a los jubilados y abaratar costos mediante la compra a gran escala. Pero, al analizar el nuevo esquema, especialistas denunciaron justamente lo contrario.

DOCUMENTOS QUE EXPONEN SOBREPRECIOS DE HASTA 10 VECES POR LENTE INTRAOCULAR

Según la investigación del programa "¿Y mañana qué?" (TN) y la documentación recopilada por más de 500 oftalmólogos que integran un chat nacional para tratar el tema, los precios que factura ahora el PAMI son exorbitantes.

Según la investigación del programa "¿Y mañana qué?" (TN) y la documentación recopilada por más de 500 oftalmólogos que integran un chat nacional para tratar el tema, los precios que factura ahora el PAMI son exorbitantes.

La resolución 1.560/2025 muestra, por ejemplo, que la empresa Implantec S.A., que antes vendía un lente operativo a $24.800 en negociaciones previas, ahora factura al PAMI a $162.166, es decir, casi siete veces más caro. Otro caso puntual ejemplifica cómo el nuevo esquema multiplica el costo unitario entre cinco y diez veces por encima del precio de mercado preexistente.

Estos documentos revelan que los supuestos sobreprecios no solo afectan el costo económico del sistema sino también impactan negativamente en la operación clínica.

Otro efecto grave de la nueva compra centralizada es un problema logístico que empieza a afectar las cirugías ya programadas. Debido a la dependencia exclusiva del stock suministrado por el PAMI, que maneja lotes asignados por contrato anual, los envíos de lentes no llegan con la frecuencia ni rapidez necesarias.

Los oftalmólogos advirtieron sobre un “cuello de botella” que los obliga a postergar las operaciones, algo especialmente delicado para personas mayores con cataratas que necesitan intervenciones rápidas para evitar pérdida severa y prolongada de su visión.

Esta situación genera malestar entre los profesionales y pacientes, que sienten que la atención se deteriora en nombre de un supuesto ahorro que aún no se ha demostrado.

LA VERSIÓN OFICIAL: PAMI DEFENDIÓ EL NUEVO ESQUEMA Y APUNTÓ A FALENCIAS ANTERIORES

Frente a las críticas, el PAMI salió a defender el nuevo modelo de adquisición. En rueda de prensa, argumentaron que el sistema anterior presentaba “falencias graves”, incluyendo la falta de trazabilidad completa de las compras, dificultades para controlar la provisión efectiva de insumos, y la eventual existencia de cobros indebidos de copagos a jubilados.

Respecto a los precios, el organismo sostuvo que la comparación con los valores anteriores es "injusta" y no contempla que el costo actual abarca un paquete más completo: no solo incluye el lente intraocular, sino también la doble solución viscoelástica necesaria para la cirugía, los costos logísticos, la trazabilidad y el compromiso de suministro continuo durante todo el año.

En cifras, explicaron que cada prestación médica integral (que comprende la operación y el insumo) tiene un costo promedio de $565.000. Este valor, según sus cálculos, es inferior a lo que otros sistemas de salud privados pagan: la obra social del Poder Judicial, que desembolsa unos $740.000, o el prepago OSDE, que llega a $1.148.000 por cirugía.