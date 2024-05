49 conductores dieron positivo de alcoholemia durante el último fin de semana en Chubut

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, realizó el último fin de semana diversos controles de fiscalización, alcoholemia y de prevención en distintas rutas que atraviesan el territorio provincial.

Durante los operativos, llevados a cabo por la Subsecretaría de Seguridad Vial, se controlaron 10.047 vehículos, se realizaron 7.394 test de alcoholemia y 49 conductores en estado de ebriedad fueron retirados de circulación. Además, 17 vehículos fueron retenidos y se confeccionaron 123 actas por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito.

Para ello, se contó con la colaboración de las Unidades Regionales de la Policía del Chubut, Direcciones de Tránsito municipales, Policía Federal, Gendarmería Nacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Detuvieron al presunto asesino de Gonzalo Guenchur a pocas cuadras donde ocurrió el crimen

Rawson y Playa Unión

Se llevaron a cabo controles de fiscalización y prevención sobre el ingreso a la ciudad capital por Ruta Provincial Nº 7, Ruta Nacional Nº 25 y en el casco urbano. Además, se realizaron testeos de alcoholemia en los ingresos a Playa Unión y Puerto Rawson por el Puente El Elsa.

Se controlaron 1.731 vehículos, se realizaron 1.191 test de alcoholemia, 4 conductores fueron retirados de la vía pública, se labraron 28 infracciones y se retuvo un vehículo.

Trelew, Gaiman y Puerto Madryn

Usurparon la casa de la mujer asesinada por su hijo en Comodoro

En Trelew, los operativos de fiscalización se efectuaron en distintos puntos del casco urbano y la periferia de la ciudad, como también en Ruta Nacional Nº 3 -en ingreso norte y sur-. Además, se realizaron controles sobre la Ruta Nacional N°25 camino a Gaiman.

En total, fueron verificados 2.042 vehículos, se efectuaron 1.892 test de alcoholemia y se detectaron 18 conductores en estado de ebriedad. Asimismo, fueron registradas 28 infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y se retuvieron 2 automóviles.

Al borde del colapso: un socavón en la Ruta 3 amenaza una conexión vital entre Comodoro y Santa Cruz

En Gaiman se controlaron 103 vehículos, se practicaron 97 alcoholemias, se registró un caso positivo, se labraron 6 actas y no se retuvo ningún vehículo.

En tanto que, en Puerto Madryn, se realizaron controles de alcoholemia a los 179 conductores que circulaban en distintos sectores; se registraron 8 resultados positivos, se retuvieron 11 vehículos y se labraron 15 infracciones.

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly

Los operativos en Comodoro Rivadavia se llevaron a cabo en el casco céntrico, como así también en distintos puntos de la periferia, en el acceso oeste de la ciudad por Ruta Nacional Nº 26 y acceso sur por Ruta Nacional Nº 3.

Allí, se controlaron 2.739 vehículos, se realizaron 1.783 test de alcoholemia, se detectaron 13 conductores en estado de ebriedad, se labraron 26 infracciones y se retuvo un vehículo.

Fecha confirmada: ¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno en las escuelas de Chubut?

En tanto, en Rada Tilly, se verificaron 207 vehículos, se llevaron adelante 192 alcoholemias sin casos positivos, se labró una infracción y no se retuvo ningún vehículo.

Comarca Andina y Esquel

Las tareas de prevención se efectuaron sobre las rutas y accesos a Cholila, El Hoyo, El Maitén, Epuyén y Lago Puelo con un total de 1.739 vehículos verificados en diversos controles operativos. Se efectuaron 1.012 pruebas de alcoholemia, no se detectaron conductores alcoholizados, se confeccionaron 2 infracciones y no se retuvo ningún vehículo.

Comodoro podría quedarse sin ver la Copa América

En Esquel, fueron controlados 1.011 vehículos, se registraron 5 conductores alcoholizados, se labraron 17 infracciones y se retuvieron 2 vehículos.

Tecka y Gobernador Costa

En tanto, la delegación de Tecka y la Policía del Chubut verificaron 18 vehículos en circulación, no se registraron casos positivos de alcoholemia, no se labraron infracciones de tránsito y tampoco hubo retenciones vehiculares; mientras que en Gobernador Costa, se controlaron 278 vehículos, se efectuaron 37 alcoholemias positivas, no se elaboraron infracciones ni se retuvo ningún vehículo.