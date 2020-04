RAWSON (ADNSUR) - El ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, destacó que "lo que ha pasado en nuestra provincia es algo muy bueno, hemos podido mantenernos estos 17 días que lleva la cuarentena sin casos confirmados". Remarcó que "esto es algo muy importante porque nos ha permitido ir preparándonos en un montón de cosas, sobre todo en el equipamiento hospitalario y los cambios que hemos tenido que hacer en la circulación interna, en la atención y a nuestros compañeros de trabajo para que tengan su equipamiento como corresponde".

"Nosotros sabemos que van a aparecer casos, pero cuanto más tiempo podamos mantener la curva plana nos va a permitir dar una mejor respuesta", enfatizó el titular de la cartera sanitaria en declaraciones a La Tribuna Radio, y en este balance altamente positivo valoró el compromiso y aporte de empresas privadas de la provincia.

Puratich expresó su "profundo agradecimiento sobre todo a muchas empresas que se han puesto sobre las espaldas la responsabilidad de asistir al Estado en las necesidades que teníamos, sobre todo del punto de vista sanitario", y sostuvo que "hemos recibido aportes permanentes de Pan American Energy que se ha puesto a disposición y hemos podido comprar respiradores gracias a su aporte". Además, agregó que esta empresa "continuamente ha aportado equipamiento", y que en este escenario epidemiológico "se han puesto a entera disposición y están trabajando junto a nosotros".

"También Aluar es una empresa que se ha puesto a disposición permanentemente, y que hace los aportes correspondientes, junto a Hidroeléctrica Futaleufú, y muchísimas empresas que han hecho un gran aporte. Todos sabemos que tenemos déficit del Estado y las empresas han cumplido sobremanera con la responsabilidad social que asumieron", señaló

Puratich valoró también el trabajo coordinado e incesante de todas las áreas del estado para que hoy Chubut pueda transitar sin casos confirmados esta etapa de la epidemia de coronavirus en el país, y en este punto respaldó la actuación del ministro de Seguridad provincial, Federico Massoni: "Les pueden gustar o no las formas que tiene Massoni de actuar, pero fue una persona que se puso toda la responsabilidad, sabiendo que está en el candelero y está siempre apuntada, y el trabajo que ha hecho con la Policía fue muy bueno, y sin eso no habríamos llegado a estas condiciones", mencionado también que junto a los miembros del gabinete "no nos hemos dejado de juntar ni un solo día, tomamos decisiones en conjunto y las salimos a bancar".

"Desde el Ministerio de Salud hemos tenido un perfil muy bajo, porque es un área de mucho trabajo y poca exposición, así que hemos tenido que adaptarnos a esta situación de comunicar de la mejor forma posible, de la forma más ordenada y atendiendo a todos los medios que llaman", finalizó.