En un contexto económico donde la inflación sigue siendo una preocupación central para los trabajadores y las familias argentinas, septiembre trae consigo un nuevo capítulo en las negociaciones salariales que involucran a 15 gremios del país.

Mientras la mayoría de los sectores mantienen un marcado rezago en sus ingresos reales, ciertos sindicatos logran incrementos que intentan mitigar la pérdida del poder adquisitivo, aunque todavía lejos de garantizar una recuperación salarial significativa.

La mayoría de los acuerdos salariales firmados en los últimos meses presentan incrementos modestos, con un fuerte uso de sumas no remunerativas para alcanzar esos márgenes sin elevar demasiado la base salarial formal.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

La excepción la constituyen gremios que cuentan con mecanismos de actualización automática, como los bancarios, que ajustan sus haberes conforme al índice de inflación oficial, haciéndolos menos vulnerables a la pérdida de salario real.

RESTRICCIONES Y RETICENCIA OFICIAL

Los gremios con mayor número de afiliados, como Camioneros y Comercio, enfrentan una mayor dificultad para lograr aumentos proporcionales al costo de vida. La Secretaría de Trabajo adoptó una postura reticente para homologar incrementos salariales que superen el margen del 1% mensual, informó Ámbito Financiero.

En muchos casos, para facilitar la aprobación y evitar retrasos en los pagos, se recurre a sumas no remunerativas que, aunque contribuyen momentáneamente, no aportan a la base salarial ni a beneficios futuros como aguinaldo o jubilación.

Clausuraron un reconocido supermercado y secuestraron más de 6 mil kilos de mercancía

Esta modalidad, ampliamente utilizada, refleja la tensión entre los trabajadores que reclaman ajustes más contundentes y una administración que prioriza contener las presiones inflacionarias y evitar un salto inflacionario derivado de paritarias descontroladas.

LA CAÍDA REAL DE LOS SALARIOS EN ARGENTINA

El saldo del año es preocupante en materia salarial. Desde la asunción del presidente Javier Milei, los salarios del sector privado registrado acumulan una caída real del 0,6%, mientras que los sueldos del sector público retrocedieron un alarmante 14,3% en términos reales en comparación con noviembre de 2023.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

Este contexto ocurre a pesar de una fuerte desaceleración en la inflación mensual, que no se traduce en un repunte del poder adquisitivo. La convalidación de aumentos por debajo o cercanos al 1% mensual continúa impidiendo la recomposición del salario real, impactando directamente en el consumo, que ya muestra signos de debilitamiento, y en la actividad económica en general.

El economista Pablo Ferrari ha señalado que “la bandera principal de este Gobierno no es la suba de salarios, sino la baja de la inflación”, una política que, aunque necesaria, genera tensiones visibles en el mercado laboral y en el bolsillo de millones de hogares.

CUÁLES SON LOS 15 GREMIOS QUE ACORDARON AUMENTOS SALARIALES EN SEPTIEMBRE

A continuación, un detalle pormenorizado de los acuerdos salariales confirmados para septiembre en los principales gremios de Argentina:

De millonario a vender pollos en la calle: El líder de Ganancias Deportivas, en la mira de la justicia

-Construcción (UOCRA):Los trabajadores de la construcción comenzaron a recibir un aumento del 1,1% sobre los básicos del mes de julio, correspondiente al acuerdo paritario firmado en julio con las cámaras empresarias. Este incremento es parte de una escala salarial que se aplica progresivamente, beneficiando a todas las categorías del sector en todo el país.

-Trabajadores de la carne (FESITCARA):El sector de la carne otorgó a sus empleados un aumento salarial del 1,9% en septiembre, con un plus adicional: una suma fija no remunerativa de $20.000 que se abonará en septiembre y octubre. Este acuerdo busca enfrentar el rezago salarial y los altos costos de vida que golpean al sector.

Una reconocida firma chilena compró un famoso supermercado argentino por 122 millones de dólares

-Empleados de comercio: Incluyendo a los trabajadores de call centers y turismo, el sector acordó un 1% de aumento complementado por una suma no remunerativa de $40.000 a cobrarse hasta diciembre. A partir del próximo febrero, todos los incrementos se incorporarán al básico, mejorando el salario base efectivo.

-Bancarios: El sector bancario pone un ejemplo para el resto de los trabajadores al recibir un sueldo inicial ajustado que asciende a $1.895.421,83 para septiembre. Este monto incluye la participación en las ganancias (ROE) y asegura que el salario se mantenga actualizado conforme al índice inflacionario, protegiendo así el poder adquisitivo.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

-Metalúrgicos: Un aumento del 1% para agosto y una suma no remunerativa de $25.000 forman parte del acuerdo salarial de los metalúrgicos, que también fijaron una base futura con suba del 3,14% para septiembre. Este esquema eleva el valor hora para la categoría ingresante de $3.514,91 a $3.783,71, consolidando un avance salarial en el primer semestre. Se mantiene además el Ingreso Mínimo Global de Referencia (IMGR) en $909.114 para jornadas completas.

-Playeros: Los trabajadores de YPF, Shell, Axion y otras estaciones de servicio cobran en septiembre la actualización correspondiente a su último acuerdo, que fija un salario básico de $1.025.576,30 para un operador. La modalidad jornalizada y por hora también incrementan sus valores básicos, aunque sin adicionales retroactivos.

Por culpa del chorizo: más de 60 personas intoxicadas tras el locro patrio que organizó un municipio

-Seguros: Con aumentos del 2,4% en varias ramas, incluyendo ART y seguros generales, los empleados del sector ven incrementos que los aproximan algo más a la inflación. Un empleado administrativo de categoría baja percibirá un básico de $1.504.711 por una jornada de 7 horas.

-Vigiladores privados: En septiembre, los trabajadores de seguridad privada reciben un incremento del 0,9%, con un salario básico de $808.600 que, sumando presentismo, viáticos y sumas no remunerativas, alcanza un salario bruto de $1.411.000. Además, incorporan un adicional remunerativo de $26.280 y un adicional vacacional que reconoce la labor esencial del sector.

El nuevo millonario: un estudiante apostó 150 pesos en la quiniela y ganó una fortuna

-Sanidad: Nucleados en FATSA, los trabajadores sanitarios perciben un aumento del 1,9% sobre básicos más una suma fija no remunerativa de $60.000. Estos incrementos se computan para presentismo y antigüedad, garantizando cierta estabilidad y equidad.

-Farmacéuticos: La Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) anunció salarios básicos en agosto de $1.009.848 para cadetes y hasta $1.531.966 para farmacéuticos de mayor categoría, más asignaciones no remunerativas importantes.

-Camioneros: El gremio condujo un aumento del 1% y una suma no remunerativa de $45.000 para agosto, aunque la dirigencia gremial reclama una revisión inmediata ante la inflación de los últimos meses que superó las previsiones oficiales.

Una cadena de supermercados se va de Argentina y vende todas sus sucursales

-Mecánicos (SMATA):Los mecánicos reciben una asignación por eficiencia y productividad equivalente al 5,92% de las horas básicas, pagada como rubro no remunerativo hasta septiembre, mejorando sus ingresos aunque sin aumentar el básico.

-Hoteleros y gastronómicos: UTHGRA entregó la tercera cuota del acuerdo paritario, en forma de sumas no remunerativas que oscilan entre $22.000 y $60.000 según categoría, manteniendo la situación débil en el sector.

-Pasteleros: Diferentes categorías del sector registran entre 1% y 3% de aumento, mayormente a través de sumas no remunerativas, que reflejan la dificultad para lograr avances salariales directos.

-Encargados de edificios: Los encargados cobran en septiembre un aumento sobre los básicos con una suma fija remunerativa de $50.000 que impacta sobre el bolsillo laboral. Los valores básicos ajustados incluyen hasta $843.164 para categorías superiores con vivienda, y casi $1.000.000 para los sin vivienda que reciben compensación extra.

Ni Chile ni Paraguay: el nuevo destino elegido por los argentinos para comprar productos a bajos precios

El escenario salarial en Argentina para septiembre deja una radiografía clara: los esfuerzos por contener la inflación priorizados por el Gobierno se traducen en afinados aumentos salariales que, aunque necesarios, no alcanzan a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores argentinos.