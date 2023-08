“Mi cuerpo sólo es mío y si un adulto se pasa, lo voy a acusar”, es tan sólo una de las frases de la canción “Yo sé cuidar mi cuerpo” del conjunto musical infantil Los Meñiques de la casa, y que en las imágenes muestra el entusiasmo de los alumnos al cantarla junto a su maestra, pero también lo profundo de la temática respecto al cuidado de los infantes.

A través de las redes sociales, una docente de tercer grado se volvió viral al mostrar la técnica educativa con sus alumnos. Se trata de una canción de ESI, para empezar a concientizarlos sobre sus cuerpos y el cuidado de los mismos.

El tema musical busca que los niños/as entiendan sobre su cuidado, la incomodidad, la importancia de hablar diferentes situaciones de esta índole y lo fundamental de decir "no".

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

“Si alguien se me acerca y me quiere tocar, a base de regalos o amenazas, yo le digo ¡no! Fuerte digo ¡no! Y cuento sin miedo lo que me pasó!”.

QUÉ ES LA ESI

El Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado por la Ley 26150 con el propósito de garantizar el derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, de gestión estatal y privada, en todos los niveles y modalidades.

A través de la ESI, la escuela ayuda a los chicos a comprender su proceso de crecimiento y a sentirse acompañados en el desarrollo de la sexualidad y el cuidado de la salud.

¿Para qué trabajadores será feriado nacional el lunes 27 de junio?

La Educación Sexual Integral brinda herramientas para que los adolescentes puedan expresar sus emociones y sentimientos.