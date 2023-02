Shakira publicó una nueva canción. Y otra vez todos los caños apuntaron hacia Piqué, su ex pareja. La canción es una colaboración junto a Karol G y se llama “TQG”.

“La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente. Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve, pero se siente. Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me está' viendo toa' la historia'”, comienza la canción.

Sin embargo, aseguran que todo es pasado y explican que sus ex parejas intentaron volver con ellas, arrepintiéndose de lo sucedido.

“Qué haces buscándome el lao' si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que yo por hombres no compito”, agregan.

A menos de 24 horas de ser publicada, la canción ya es furor en las paltaformas de streaming y tan solo en Youtube supera los 21 millones de reproducciones.