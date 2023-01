¿Y si tu ídolo te paga todo para que lo vayas a ver jugar? Una estrella de la NBA le cumplió el sueño a un nene de Rada Tilly

Dicen que los sueños están para cumplirse. Y si no, pregúntenle a Felipe “Pipe” Velázquez, que fue el protagonista principal de una historia que, paradójicamente, es tan increíble como cierta.

Todos en algún momento tuvimos algún ídolo, alguien a quien admirábamos. Ya sea, por su música, por lo que escribía, por los logros deportivos y de más. Felipe juega al básquet formativo en el Club Náutico Rada Tilly. Es un gran seguidor de los partidos de la NBA, y aprovechando un viaje familiar por los Estados Unidos, fue a ver el partido de los Miami Heat, donde hace varías temporadas juega su ídolo y estrella mundial, Jimmy Buttler.

“Pipe” llegó al estadio American Airlines Arena, con un cartel en el que decía: “Querido Jimmy: Recorrimos más de 4405 millas (7100 kilómetros de distancia) para verte jugar. ¿Podemos tomarnos una foto o un café ?, así lo publicaron desde las redes del Heat y también por The Sporting News Argentina.

Es de Rada Tilly, fue a ver a una estrella de la NBA y se llevó una gran sorpresa que se viralizó en el mundo

Si, los sueños están para cumplirse, pero no son fáciles. Y por momentos, nos engañan creyendo que no se podrán cumplir. Eso creyó “Pipe”, ya que momentos antes de que inicie el partido, se llevó una gran desilusión al notar que la gran estrella de los Miami Heat no jugaría debido a una lesión en la espalda que el jugador acusó en el calentamiento.

Sin embargo, en el entretiempo, Felipe y su hermana fueron invitados a pasar al centro de la cancha, donde recibieron una camiseta oficial firmada por Jimmy Butler, una pelota autografiada por el plantel, una foto con el jugador Gabe Vincent y otros souvenirs. Los rostros de los jóvenes se transformaron al instante: de la decepción a la alegría.

Pero eso no fue todo. Aún quedaba una sorpresa mayor: conocer en persona a la figura de los Miami Heat. El mismo Jimmy Butler recibió a toda la familia argentina en el estadio y además de sacarse fotos con sus fanáticos, los llevó a conocer las instalaciones del equipo y les firmó las camisetas. Además, el jugador se quedó con la bandera argentina que habían llevado al partido.

En ese momento Felipe estaba viviendo en carne propia su sueño, si era por él, ya con lo vivido estaba realizado, feliz. Pero aún quedaba mucho más. La familia argentina tenía pasajes para volverse al día siguiente, lo que significaba, a pesar de todo lo vivido, no poder ver a su ídolo jugar un partido oficial en la NBA.

Ante esta situación, ADNSUR pudo saber que Jimmy Buttler los invitó a cenar, les consiguió hospedaje y les cambió los pasajes para que se queden a ver el próximo partido. Felipe y su familia, volverán en un vuelo en “Primera Clase” reviviendo todos los momentos inolvidables.