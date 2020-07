COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Ricardo Gaitán, secretario de Control Operativo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, confirmó que volverán a funcionar los “Food Trucks” en la ciudad, teniendo en cuenta el protocolo prsentado y aprobado por las autoridades.

El funcionario aclaró que reabrirán los carritos de comida exclusivamente con servicio de comida para llevar y no con atención en el lugar, ya que previo a la pandemia de coronavirus, se tenían dispuestos mesas y sillas. Contarán con una zona de pedido, zona de espera y de retiro respectivamente delimitadas.

“Con estrictas normas de control vuelven a funcionar”, indicó Gaitán a ADNSUR, y detalló que se deberá respetar el distanciamiento social, con uso de barbijo, alcohol en gel “como estaba antes del cierre” por el brote de casos de Covid-19 en Comodoro.

Asimismo, afirmó que el funcionamiento será solo sábado y domingo en el predio del Liceo Militar, en la plaza San Martín y los puestos de Caleta Córdova. “Será este fin de semana, y si no hay cambios seguirán trabajando”, aclaró.

Por último, el secretario explicó que si bien se autorizó la reapertura de estos puestos de comida, no pasará lo mismo con los que estaban instalados en La Saladita “aún no funcionarán, eso no está dispuesto por el momento”, dijo atento a que en el lugar se concentra un gran número de personas.