Después de una jornada casi veraniega este domingo 19 de octubre, en la que Comodoro Rivadavia y Rada Tilly llegaron a superar los 30 °C, la temperatura baja drásticamente para este lunes 20. Se espera que la semana empiece con temperaturas mucho más moderadas y condiciones más inestables.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes comenzará con una mínima de 15 °C y alcanzará un máximo de 19 °C.

La madrugada y la mañana se mostrarán con cielo nublado, mientras que el viento soplará con ráfagas que podrían llegar hasta 60 km/h. Para la tarde y la noche se espera un panorama más variable: chaparrones aislados y ráfagas más intensas, de hasta 80 km/h.

Luego, el martes 21 de octubre, la mínima será de 11 °C y la máxima de 16 °C, con un cielo nublado durante toda la jornada. En tanto, se prevén ráfagas de hasta 60 km/h.

Mientras que el miércoles 22 de octubre, la mínima será de 11 °C y la máxima de 19 °C, con un cielo nublado durante toda la jornada. En tanto, se prevén ráfagas de hasta 60 km/h.

EL PRONÓSTICO EN OTRAS LOCALIDADES DE CHUBUT

1. RAWSON

20/10: Mínima de 19 °C y máxima de 26 °C. Durante la madrugada estará ventoso, con ráfagas de 70 km/h. Luego estará nublado y por la tarde se prevén chaparrones.

21/10: Mínima de 12 °C y máxima de 16 °C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 60 km/h.

22/10: Mínima de 12 °C y máxima de 26 °C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y con ráfagas de hasta 60 km/h.

2. TRELEW

20/10: Mínima de 18 °C y máxima de 26 °C. Durante la madrugada estará ventoso. Luego estará nublado y por la tarde se prevén chaparrones. En la noche se prevén ráfagas de 70 km/h.

21/10: Mínima de 12 °C y máxima de 29 °C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 60 km/h.

22/10: Mínima de 9 °C y máxima de 25 °C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y ráfagas de hasta 60 km/h.

3. PUERTO MADRYN

20/10: Mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. Durante la madrugada estará ventoso con ráfagas de 70 km/h. Estará nublado el resto de la jornada.

21/10: Mínima de 13 °C y máxima de 18 °C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

22/10: Mínima de 11 °C y máxima de 27 °C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y ráfagas de hasta 60 km/h.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), redactada y editada por un periodista de ADNSUR