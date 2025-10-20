Después de una jornada casi veraniega este domingo 19 de octubre, en la que Comodoro Rivadavia y Rada Tilly llegaron a superar los 30 °C, la temperatura baja drásticamente para este lunes 20. Se espera que la semana empiece con temperaturas mucho más moderadas y condiciones más inestables.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el lunes comenzará con una mínima de 15 °C y alcanzará un máximo de 19 °C.

La madrugada y la mañana se mostrarán con cielo nublado, mientras que el viento soplará con ráfagas que podrían llegar hasta 60 km/h. Para la tarde y la noche se espera un panorama más variable: chaparrones aislados y ráfagas más intensas, de hasta 80 km/h.

El clima en Comodoro esta semana del 20 de octubre
El clima en Comodoro esta semana del 20 de octubre
SMN
Se adelantó el verano: Comodoro llegó a 30 °C y superó la temperatura máxima en el Día de la Madre

Luego, el martes 21 de octubre, la mínima será de 11 °C y la máxima de 16 °C, con un cielo nublado durante toda la jornada. En tanto, se prevén ráfagas de hasta 60 km/h.

Mientras que el miércoles 22 de octubre, la mínima será de 11 °C y la máxima de 19 °C, con un cielo nublado durante toda la jornada. En tanto, se prevén ráfagas de hasta 60 km/h.

EL PRONÓSTICO EN OTRAS LOCALIDADES DE CHUBUT

1. RAWSON

20/10: Mínima de 19 °C y máxima de 26 °C. Durante la madrugada estará ventoso, con ráfagas de 70 km/h. Luego estará nublado y por la tarde se prevén chaparrones.

21/10: Mínima de 12 °C y máxima de 16 °C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 60 km/h.

22/10: Mínima de 12 °C y máxima de 26 °C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y con ráfagas de hasta 60 km/h.

Así estará la semana en Rawson
Así estará la semana en Rawson
SMN
Cómo estará el clima en las principales ciudades de Chubut durante el fin de semana largo

2. TRELEW

20/10: Mínima de 18 °C y máxima de 26 °C. Durante la madrugada estará ventoso. Luego estará nublado y por la tarde se prevén chaparrones. En la noche se prevén ráfagas de 70 km/h.

21/10: Mínima de 12 °C y máxima de 29 °C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 60 km/h.

22/10: Mínima de 9 °C y máxima de 25 °C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y ráfagas de hasta 60 km/h.

El clima en la ciudad de Trelew para la semana del 20 de octubre
El clima en la ciudad de Trelew para la semana del 20 de octubre
SMN

3. PUERTO MADRYN

20/10: Mínima de 19 °C y máxima de 27 °C. Durante la madrugada estará ventoso con ráfagas de 70 km/h. Estará nublado el resto de la jornada.

Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado

21/10: Mínima de 13 °C y máxima de 18 °C. Cielo nublado y ráfagas de hasta 50 km/h.

22/10: Mínima de 11 °C y máxima de 27 °C. Cielo mayormente nublado durante toda la jornada y ráfagas de hasta 60 km/h.

Así estará el clima en la ciudad de Madryn
Así estará el clima en la ciudad de Madryn
SMN

Con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), redactada y editada por un periodista de ADNSUR

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer