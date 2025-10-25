Aunque la primavera ya se hizo presente en el calendario, este fin de semana en Comodoro Rivadavia el clima parece haber decidido retroceder al invierno. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el domingo 26 de octubre será una de las jornadas más frías desde que comenzó la nueva estación, con una temperatura mínima de 4 °C y una máxima que apenas alcanzará los 9 °C.

Pero el frío no será el único protagonista del día. El informe oficial del SMN prevé lluvias aisladas durante la madrugada, que podrían transformarse en lluvias y nevadas durante la mañana. Las probabilidades de que estas condiciones se den oscilan entre un 10 % y un 40 %, y aunque no se espera una nevada intensa, no se descarta la caída de agua nieve, un fenómeno habitual en la región durante los frentes fríos.

Durante la tarde del domingo, las lluvias podrían continuar de manera intermitente, mientras que recién hacia la noche el cielo comenzaría a despejarse, sin registro de nuevas precipitaciones.

El viento, como es costumbre en la zona, también dirá presente. Se esperan ráfagas cercanas a los 69 km/h entre la mañana y la tarde, disminuyendo levemente hacia la noche, cuando podrían alcanzar velocidades máximas de 59 km/h.

Respecto al inicio de la próxima semana, el lunes mostrará una leve mejora en las condiciones meteorológicas. Se anticipa una jornada sin lluvias, con cielo parcialmente nublado, una máxima de 12 °C y una mínima de 6 °C. Sin embargo, el viento se mantendrá, sobre todo hacia la noche, con ráfagas cercanas a los 59 km/h.

Ya para el martes, el panorama será un poco más agradable: el SMN pronostica una máxima de 18 °C y una mínima de 5 °C, con cielo algo nublado y viento moderado que no superaría los 69 km/h.

En síntesis, Comodoro Rivadavia se prepara para un domingo frío, ventoso y con probables precipitaciones, que podrían incluir agua nieve, antes de que las temperaturas comiencen a recuperarse paulatinamente a partir del lunes. Parece que el invierno aún no se resigna a despedirse del todo en el sur del país.