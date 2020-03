BUENOS AIRES - El Presidente, al anunciar la decisión de extender el aislamiento sanitario obligatorio hasta después de Semana Santa, dijo que “no me resulta grato ver cómo alguien despide un empleado” y que va a ser “duro” con los empresarios que toman este tipo de medida, al igual que con aquellos que rompen “el acuerdo de precios o los precios máximos o especula tratando de subir los precios y sacar una ganancia mayor en un momento de extrema necesidad de la Argentina”.



“No podemos en semejante crisis desamparar a alguien y dejarlo sin trabajo. Acá de lo que se trata para muchos de esos empresarios es ganar menos, no de perder. Bueno muchachos, llegó la hora de ganar menos y así lo voy a hacer respetar”, enfatizó el jefe del Estado.



El Presidente aludió de esta forma a la decisión del Grupo Techint de despedir a alrededor de 1.450 trabajadores de la construcción que desempeñan sus tareas en distintas obras en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén, bajo el argumento de que estas iniciativas no están comprendidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia en el que se fijaron los sectores esenciales no comprendidos por las medidas de aislamiento.



Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a la empresa y a la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) a una reunión que se llevará a cabo en la sede de la cartera.



"Este lunes va a haber una mesa de conciliación donde estaremos nosotros y los directivos de Techint", dijo el sábado el titular de la Uocra, Gerardo Martínez.



El viernes pasado, ante la consulta de Télam, una fuente de Techint Ingeniería Construcciones dijo que la compañía tiene previsto avanzar con la "desvinculación" de 1.450 trabajadores de la construcción que fueron contratados para llevar adelante obras y servicios para clientes privados en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén que se encuentran paralizadas por no estar comprendidas en el DNU del Gobierno nacional como "esenciales".



En Techint señalaron que el convenio que rige para los trabajadores de la construcción contempla esta posibilidad y que el compromiso de la empresa es "tomar nuevamente a estos trabajadores cuando retorne la actividad".



Alberto Fernández, en un anuncio realizado esta noche en la Quinta de Olivos, tras mantener una teleconferencia con los gobernadores, dijo que “la realidad es que hemos hecho todo lo necesario para poder sobrellevar este momento económico y por eso, como hemos hecho un esfuerzo grande, no me resulta grato ver como alguien despide un empleado”.



“Si algo tiene que enseñarnos la pandemia es la regla de la solidaridad, de que nadie se salva solo”, agregó.



En otro tramo de su exposición, el Presidente dijo que “los resultados iniciales (de la medida de aislamiento) son buenos, nos alientan a seguir en el camino” y que “estamos viviendo un momento de excepción”



“No tenemos que caer en el falso dilema de si es la salud o es la economía. Una economía que cae siempre se levanta, pero una salud que termina no la levantamos más”, sentenció.



“Quiero que todos entiendan que no estamos descuidando la economía. Estamos haciendo muchas cosas por la economía, no solamente garantizando dinero en los sectores más empobrecidos, sino también ayudando a las pequeñas y medianas empresas”, enfatizó



Al enumerar las medidas tomadas por el gobierno, el Presidente también menicionó “el Ingreso Familiar, créditos de emergencia para las pequeñas y medianas empresas y una nómina salarial como créditos, para que las empresas pueden disponer de ese dinero a una tasa del 24%”, entre otras iniciativas.