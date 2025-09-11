Lucas Upstein, conocido por su humor irreverente y su estilo cercano con el público, compartió un video en el que relató los pormenores de su próxima gira: recorrerá localidades como Comodoro Rivadavia, Trelew y Puerto Madryn, atendiendo pedidos de sus seguidores.

Sin embargo, uno de los comentarios de sus fanáticos despertó su curiosidad: “Lucas, te esperamos en El Hoyo”.

Al investigar sobre la localidad, Upstein admitió que inicialmente encontró contenido inesperado, pero rápidamente se encontró con información más atractiva: un entorno paradisíaco, paisajes naturales y un pueblo con historia. Fue entonces que descubrió que su intendente se llama César Salamín, y que la localidad cuenta con atractivos como el laberinto más grande de Sudamérica y un alfajor que ganó oro en el Mundial de 2025.

“Primero aparecen imágenes no aptas para menores. Pero después me empiezo a entrar en muchas cosas de El Hoyo. Como que es un lugar hermoso, paradisíaco”, comenzó relatando el humorista. “Su intendente se llama César Salamín. Y cuando lo eligieron el titular fue, ganó Salamín en El Hoyo. Así que en el video yo digo, ey, quiero conocer El Hoyo”, continuó.

La sorpresa llegó cuando, tras expresar su interés en conocer El Hoyo, recibió un mensaje directo del propio César Salamín en Instagram: “Hola Lucas, vi que tu sueño es conocer El Hoyo. No sos el único, mucha gente pasa toda su vida sin animarse a descubrirlo de verdad. ¿Te animás a actuar en El Hoyo? Te esperamos con un lugar en nuestro auditorio municipal. Pero te aviso, cuando conozcas El Hoyo, te vas a enamorar”.

Upstein compartió su emoción por la invitación y mencionó que incluso recibió un mensaje de Tommy Salamín, sobrino del intendente: “Qué grande Lucas, es mi tío”, lo que reforzó su entusiasmo por planear la visita. Entre risas y anécdotas, el comediante contó curiosidades del lugar: la Fiesta Nacional de la Fruta Fina que convoca a 10.000 personas en enero, la historia de los alfajores y la posibilidad de perderse en el famoso laberinto.

“¿Sabían que un alfajor de El Hoyo ganó el oro en el Mundial de 2025? O sea que El Hoyo está dulce.Si vas a El Hoyo no te pierdas el laberinto más grande de Sudamérica, no es chiste, es real. Y tengo unas ganas de perderme en El Hoyo, ojo que no todas son buenas. Ahí haciendo dedo casi nos secuestran con una amiga, por ahí tenés suerte”, relató. “Casi la secuestran por hacer dedo en El Hoyo”, remató.

Con un tono entusiasta, Lucas concluyó su relato afirmando que se siente completamente atraído por la localidad: “Ya estoy enamorado de El Hoyo. Quiero decirles que soy capaz de ir hasta el fin del mundo por un chiste, y les prometo que voy a acabar en El Hoyo”.

El mensaje generó inmediata repercusión en redes sociales, tanto por la invitación del intendente como por la forma genuina y humorística en que Upstein compartió su emoción, consolidando expectativas sobre su posible presentación en este pintoresco rincón de Chubut.