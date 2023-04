En las últimas horas, Lourdes Fernández, ex Bandana, hizo un video en su cuenta de Instagram que dejó a todos preocupados, ya que dijo que volvió a sufrir maltrato.

La cantante había denunciado a su expareja, Leandro Esteban García Gómez, en la Justicia por violencia de género, pero no aclaró si por parte de su ex.

"Volví al maltrato, nada es casualidad", escribió y etiquetó en la publicación a su hermana. Luego a través de un video se mostró muy angustiada y mostró su mano lastimada.

"Esto es lo que me hace mi gente. Porque soy alcohólica y soy sufriente... y me están cuidando. Y cuando me están cuidando, aparentemente hay que hacer un favor. Mi mano...", expresó entre lágrimas, sin entrar en detalles sobre lo ocurrido.

DONDE DENUNCIAR

La línea 144 brinda atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. Es importante que sepas no se trata de una línea de emergencia. Para casos de riesgo, comunicate con el 911.

El equipo es interdisciplinario y está compuesto por profesionales de las áreas del derecho, la psicología, el trabajo social y otras áreas afines, con capacitación y/o especialización en perspectiva de género.