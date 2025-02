Tras los inconvenientes técnicos que afectaron la conectividad en los pasos fronterizos en las últimas horas, Dulio Gauna, responsable de la Delegación de Migraciones en Comodoro Rivadavia, brindó detalles a ADNSUR sobre la situación.

A pocos horas del inicio del fin de semana largo, Gauna aseguró que, a pesar de los problemas, la atención en los pasos fronterizos (Jeinimeni, Huemul y Coyhaique) sigue siendo normal y no se han registrado mayores complicaciones para los viajeros.

Según Gauna, aunque los problemas técnicos han afectado la conectividad en las últimas 48 horas, los procedimientos siguen en marcha. "Se está viendo la posibilidad de una reparación, está en vías de solución. De todas maneras, nosotros seguimos trabajando de manera normal", comentó Gauna, destacando que el servicio se mantiene operativo a pesar de los inconvenientes.

Para hacer frente a la falta de conexión, el personal de Migraciones está realizando las cargas de información de forma manual, lo que ha generado una pequeña demora en los trámites. Sin embargo, el proceso sigue cumpliendo con los tiempos estipulados por la normativa internacional, que establece un máximo de 5 minutos por cada trámite.

Por otra parte, indicó que en conversación con Juan Lauría, director de movimiento Migratorio, Juan Lauría, “él me contaba que hasta el momento no han tenido problemas que puede ser. que la carga sea un poco más lenta porque es manual, pero no hemos tenido problemas realmente con la gente”.

“Lo que sí se está esperando que de un momento para otro todo esto se normalice y que esto es frecuente como me dice Juan, porque estamos en lugares en la montaña y donde se pierde la conectividad”, señaló.

De esta manera, llevó tranquilidad, asegurando que las dificultades técnicas se resolverán rápidamente, y que la atención continuará sin mayores inconveniente.