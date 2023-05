Hace algunos días, Benjamín Vicuña publicó “Blanca, la niña que quería volar”, en homenaje a su pequeña hija que falleció en 2012. Se conocieron algunos fragmentos inéditos de la pieza literaria.

Una de las frases que más resonó fue el testimonio de Benjamín, cuando fue el funeral de la pequeña de 6 años. El actor confesó que el acto de vestir a su hija sin vida lo ayudó a despedirse de ella, y a darse cuenta que había muerto.

“Me tocó vestir a mi hija para su funeral”, expresa el actor chileno en su libro.

"Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo en un tobogán, en la cama, saltando, cantando…pero tuve que hacerlo. Lo hice y siempre se lo voy a agradecer porque me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí”.

“Cuando hubo que dejar a Blanca, yo no quería irme. Bautista, que estaba despierto ahora, se acercó y me dijo ‘vámonos, ella ya no está acá’. Señalándome el corazón, dijo ‘está ahí adentro’. Mi hijo me decía lo que yo cada mañana escuchaba en el colegio cuando cantaban que Jesús estaba en el corazón. Yo sentí que en ese momento me estaba hablando el mismísimo Dios y eso me sirvió para irme”.

El actor dijo que recién luego de dos años después de la muerte de Blanca, pudo reunirse con el doctor que la atendió para que le explicara en detalle lo sucedido.

"En su momento, por el shock, no había terminado de entender qué carajo sucedía. Luego uno empieza a hacer conjeturas, a pensar que hay un responsable, que alguien hizo algo mal. Pero no, es lo que tenía que pasar”, cerró.