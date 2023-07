“Vamos a reconstruir la educación, el trabajo y la dignidad del pueblo”, aseguró Grasso en Caleta Olivia

El candidato a gobernador Pablo Grasso encabezó este sábado la presentación de los candidatos a diputados por Municipio en Caleta Olivia, Juan Carlos Juárez y María Elena Tapia, en un marco repleto de vecinos y vecinas que llegaron al local de Construyamos Juntos para acompañar y escuchar a los y las dirigentes.

En el escenario principal también estuvieron presentes el candidato a vicegobernador Javier Castro, las candidatas a diputadas nacional y provincial Silvina Córdoba y Agostina Mora respectivamente, y Paola Álvarez, quien buscará ser la representante del pueblo ante el Consejo de la Magistratura.

En un clima efervescente y de máxima expectativa, Grasso recordó que en las experiencias de alianzas políticas, que sólo tuvieron fines electorales, “nunca les importó la gente y sólo buscaron sumar votos”, y lo diferenció del proyecto de Construyamos Juntos: “Nosotros siempre fuimos parte fundamental de la reconstrucción de las ciudades con gente que está acá. En Río Gallegos no daban dos pesos y la ciudad cambió rotundamente. Eso haremos en cada rincón de la provincia de Santa Cruz”.

“Nuestros candidatos los buscamos en el territorio, en la militancia, en la convicción y sobre todas las cosas del gran trabajo humanitario. Esta dirigencia política, esta militancia, tiene la responsabilidad de escribir los tiempos que vienen, lo que llega para Santa Cruz”, definió.

El candidato a gobernador detalló que “vamos a reconstruir la educación, el trabajo y la dignidad del pueblo. No puede haber dirigentes de primera y segunda en ningún sector de la provincia. Nadie se tiene que quedar afuera. Las puertas tienen que estar abiertas porque esta es la verdadera construcción colectiva que necesitamos todos”.

“Queremos -continuó- demostrar que estamos convencidos de las tareas comunitarias. Tenemos que seguir adelante para recuperar la política que Néstor sembró en cada rincón. Es el único mecanismo en que vamos a seguir adelante. No nos hagamos los distraídos cuando un vecino necesita una mano. No dejemos caer una bandera. La única bandera que se defiende es la justicia social”.

Cuando concluía su discurso, Grasso hizo énfasis en su objetivo: “Lo que describí, lo voy a hacer en todos los lugares con la fuerza y convicción que siempre me caracterizó. Tenemos cuero para aguantar. En cada uno de nosotros hay compañeros que van a defender el proyecto que nació con Néstor Kirchner”.

Javier Castro: La solución es trabajo, sacrificio, responsabilidad y coherencia.

Al momento de hablar ante los presentes, Javier Castro dijo que “este proyecto de construir juntos, que lidera el próximo gobernador Pablo Grasso, es la única opción real de poder mostrar que las cosas se pueden. Grasso puede decir que todo lo que prometió en campaña lo cumplió, laburando día a día con todo su equipo de trabajo”.

“No tenemos que perder la memoria porque los mismos que se meten a escondidas a los yacimientos mineros para decir que los trabajadores quedaron desocupados, son los que miraron para otro lado y escondieron la cabeza cuando en Caleta Olivia dejaron a dos mil compañeros en la calle. De eso no vi ningún vídeo. No hay fórmulas mágicas. La solución es trabajo, sacrificio, responsabilidad y coherencia. Si hay cosas para arreglar, acá estamos para poner la cara como siempre”, expresó el dirigente sindical y candidato a vicegobernador.

Castro invitó a la ciudadanía de Caleta Olivia “a unirse a este proyecto y salgan a militar con orgullo y coraje. Es el último esfuerzo que le pedimos. El 14 vamos a festejar acá en Caleta Olivia”.

Silvina Córdoba: “En el Congreso Nacional la voz de los santacruceños tiene que ser fuerte”

En su turno, Silvina Córdoba, que tiene como objetivo llegar al Congreso de la Nación, confirmó que “a mí las luces de la gran ciudad no me van a encandilar; me van a seguir viendo recorriendo la provincia de Santa Cruz y trabajando con todos. Hace años que lo hago y sé que en el Congreso Nacional la voz de los santacruceños tiene que ser fuerte. Voy a defender con el corazón esta provincia. Sigamos haciendo política, que el desánimo no nos gane”.

Juárez: “con Pablo Grasso los sueños se van a cumplir y vamos a tener una realidad mejor”

Además, el candidato a diputado por Municipio, Juan Carlos Juárez, valoró que “nosotros le seguimos atendiendo el teléfono a todos los vecinos y vecinos de Caleta Olivia, como los hicimos siempre. Siempre estuvimos del mismo lado”.

“A Pablo Grasso -confesó Juárez- lo conocí cuando yo estaba en el Registro Civil y él en el IDUV. Lo fuimos a ver, en ese entonces, porque nuestro establecimiento estaba en mal estado y nos faltaban un montón de cosas. Unos meses después arreglaron todo lo que habíamos pedido. Desde ese momento nos dimos cuenta de que es una persona que hace; que le llevamos un problema y nos da una solución”. “Con Pablo Grasso los sueños se van a cumplir y vamos a tener una realidad mejor”, cerró.

María Elena Tapia: “Pablo Grasso me hizo volver a creer en la política”

Por último, la candidata María Elena Tapia narró que “tuve la oportunidad de recorrer Río Gallegos, ciudad en la que nací. Me di cuenta de que Pablo Grasso me hizo volver a creer en la política como una herramienta de transformación de la realidad. Para cambiar Caleta Olivia nos tenemos que involucrar”.

En relación a las propuestas, Tapia expresó que “necesitamos políticas públicas, que el presupuesto hable de educación y de cultura. Tenemos que revalorizar el rol del docente, que requiere un sueldo digno. Debemos brindarles a nuestros niños calidad educativa. Quiero un sistema educativo que hable de la inclusión desde un paradigma social, que podamos tener gabinetes pedagógicos para abordar ya las problemáticas. Nuestra juventud necesita espacios de contención, de cultura y de recreación. Somos una opción genuina y transparente”.