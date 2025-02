Este jueves, finalmente llegó la noticia que el grupo de mujeres que integran la asociación solidaria “Una Sonrisa en tu Cabeza” estaba esperando hace varios años, un espacio donde poder trabajar para confeccionar las pelucas oncológicas que tanto bienestar les traen a las personas que atravesan la enfermedad.

En diálogo con ADNSUR, María Teresa Traba, una de las integrantes de la organización, comentó, “hoy a las 9:30 estuvimos citadas para poder hacer la firma del contrato. Es por 2 años, vamos a estar en zona sur, en Monobloc 11, departamento C del barrio Roca”, detalló.

“La verdad que felices, porque estamos desde el 2018 en la lucha del espacio y esto es una tranquilidad que nos van a dar durante 2 años para poder trabajar tranquilas”, detalló.

Y explicó, “tenemos muchas pelucas pedidas en este tiempo que no pudimos estar trabajando por falta de espacio. Tenemos que ponernos en campaña porque tenemos como 20 pelucas en deuda”, indicó.

PELUCAS PARA PACIENTES ONCOLÓGICAS

“El espacio propio era una de nuestras luchas”, recordó María. Y agregó, “nosotros le hablábamos al concejal Montenegro, a Lattanzio y al intendente. Lo que nos apuraba era el tema de los mensajes de las pacientes, que están desesperadas por una peluca, te traspasa y nosotros tenemos el compromiso de contestarles y de darles una solución. Y la solución para ellas es la peluca, no importa si tenemos lugar, no tenemos lugar a la paciente eso no le interesa”, remarcó.

Lo bueno llega, y las integrantes de la asociación “ya tienen la llave”. “Tenemos que ir, limpiar y nos falta que nos conecten la luz, que va a ser en esta en estos días, así que -en el mientras tanto- vamos a hacer la mudanza, y calculamos que la semana que viene -apenas tengamos la luz- empezamos a trabajar”, anticipó.

CÓMO DONAR CABELLO

Las mujeres que quieran donar cabello o las personas que quieran colaborar con “Una Sonrisa en tu Cabeza” pueden contactarse por las redes sociales o por los números de teléfonos que están publicados. “Esta semana ya vamos a publicar el cartel con los horarios y días que vamos a estar, porque vamos a sumar más días”, señaló.

LOS COMIENZOS DE “UNA SONRISA EN TU CABEZA”

“Una Sonrisa en tu Cabeza” se formó en 2016, el punto de encuentro era la Unión Vecinal del barrio Km 5, pero la pandemia obligó a redefinir el modo de trabajo porque ya no pueden reunirse.

Lejos del desánimo redoblaron el esfuerzo y cada una desde su hogar se ocupa de una parte de la tarea, luego la peluca en proceso pasa a otra voluntaria y así, hasta que el toque final queda en manos de una estilista que da forma y color a la creación.

Este grupo de más de 10 mujeres, silenciosamente contribuyen a mejorar imagen y autoestima de pacientes que transitan la enfermedad del cáncer. "Ayudarse a ayudar"; una tarea solidaria para otros y para uno.