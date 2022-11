¡Una fortuna!: Un ex participante de Gran Hermano contó la impactante cifra que gana por ser actor porno

Emiliano Boscatto fue participante de Gran Hermano edición 2011 y actualmente reside en Madrid. Sin embargo, reapareció en la televisión argentina y reveló detalles de su carrera como actor porno.

El rubio con rulitos se había convertido en un personaje querido por el público. Pero, hace unos años pegó el volantazo y se fue a vivir a España.

“Me va muy bien. Soy actor porno en películas triple x gay”, comenzó contando Emiliano, y detalló que ya “no se hacen más películas enteras, se hacen escenas, tardas 8 horas y después se ven 15 minutos”. Además, reveló que cobra alrededor de € 1600 por una jornada de trabajo.

Sin embargo, no es su único trabajo, ya que según sus declaraciones, es un rubro “bastante duro”. “Tenés que cuidarte, estar de ánimo, ver con quién te toca. Fue una experiencia, no lo hice por el dinero. He grabado una por mes, pero ahora hago 3 al año. Me estoy dedicando a otra cosa”, explicó.

Respecto a su opinión sobre la edición 2022 del reality, Boscatto, quien en su momento fue subcampeón, dijo que ninguno de los competidores le gustaba demasiado y adelantó quiénes podrían estar en la final: “Alfa, Julieta, la Tora y Romina”.