En un insólito suceso, la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT ofició una misa en la iglesia de St. Paul en la ciudad de Fürth, Alemania, ante una audiencia de más de 300 personas. El encargo del sermón fue realizado por un teólogo de Viena en el marco del Congreso de la Iglesia Evangélica, y tuvo una duración de 40 minutos.

En el marco del Congreso de la Iglesia Evangélica Alemana, un hombre generado con IA dio inicio a la charla religiosa, con oraciones y canciones. De este mismo, también participaron en la pantalla otros tres avatares, incluyendo mujeres.

Bajo el lema "Ahora es el momento", el avatar personificado dijo sobre el altar: "Queridos amigos, es un honor para mí estar aquí y predicarles como la primera inteligencia artificial en la convención de protestantes de este año en el país".

Por su parte, el teólogo y filósofo de la Universidad de Viena, Jonas Simmerlein, aseguró que su experimento tenía como objetivo identificar si la Inteligencia Artificial servía o no para participar de las congregaciones.

"Concebí este servicio, pero en realidad prefiero acompañarlo, porque diría que alrededor del 98% proviene de la máquina", declaró el académico para The Associated Press.

"Le dije a la Inteligencia Artificial: 'Estamos en el Congreso de la Iglesia Evangélica, eres un predicador, ¿cómo sería un servicio de la iglesia?'", explicó.

Muchos de los participantes de una misa especial se mostraron con agrado a la innovación, pero otros no estuvieron de acuerdo con la intervención de la IA en el ámbito religioso.

"No había corazón ni alma. Los avatares no mostraban emociones en absoluto, no tenían lenguaje corporal y hablaban tan rápido y monótonamente que me resultaba muy difícil concentrarme", aseguró Heiderose Schmidt, una mujer que asistió a la misa.