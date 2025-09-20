La actriz y empresaria Esmeralda Mitre generó sorpresa entre sus seguidores al revelar en sus redes sociales que visitó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

En su cuenta de Instagram (@esmeraldamitreok), Mitre compartió una imagen en la que aparece junto a un cartel que dice "Cristina Inocente", acompañada de un largo mensaje.

“Acá visitando a Cristina, donde tuve el máximo honor y placer y por sobre todo, máximo agradecimiento”, expresó la empresaria en su cuenta de X.

Según supo Noticias Argentinas, la reunión se dio en un clima de cordialidad, donde ambas mujeres tuvieron "una charla amena, donde pudimos hablar humanamente de nuestra vida personal de mujer a mujer, de política y de los acontecimientos públicos que están pasando en nuestra patria, la República Argentina".

La actriz concluyó su mensaje agradeciendo a Kirchner por recibirla "con tanto amor", y destacó: "se te ve bella como nunca, y con una fortaleza fuera de lo común."