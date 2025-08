Este miércoles a las 17, en el Centro Integral de Promoción (CIP), en Yrigoyen y Moreno, se realizará una charla pública e informativa organizada por Narcóticos Anónimos (NA).

La actividad forma parte de la Feria del Libro que se lleva a cabo en la ciudad y es abierta a toda la comunidad: familiares, amigos, personas con consumo problemático o quienes simplemente deseen conocer cómo trabaja la organización.

Diego, miembro de Narcóticos Anónimos, explicó que esta será la segunda edición consecutiva del evento en el marco de la feria y agradeció el espacio brindado por Cultura. "Estas charlas nos permiten romper el anonimato para que la comunidad sepa que existe una opción frente a la adicción", remarcó.

Si bien NA es un programa basado en la ayuda entre pares y en reuniones cerradas solo para adictos en recuperación, estas actividades abiertas buscan generar conciencia y acercar herramientas a las familias que, muchas veces, son quienes detectan primero la problemática.

En Comodoro Rivadavia, Narcóticos Anónimos funciona desde hace más de doce años y cuenta actualmente con dos grupos activos. En Zona Norte, las reuniones se realizan los martes y jueves de 19.30 a 21 horas en Mitalo del Oro 725, en un espacio de la Parroquia de Fátima. En Zona Sur, los encuentros son los lunes, miércoles y viernes de 19 a 21, los sábados de 10 a 11.30, y los domingos de 18 a 19.30 horas, en Francisco Beris y Canadá.

Diego remarcó que el programa no trabaja desde la prevención, sino desde la recuperación. “Yo estoy en recuperación hace varios años y sigo asistiendo, porque esto es una enfermedad declarada por la OMS y no tiene cura conocida. Nuestra recuperación es un día a la vez”, expresó. Si bien aclaró que no manejan estadísticas propias, observan un crecimiento en la cantidad de personas que buscan ayuda.

Durante la Feria del Libro, además de la charla, NA tendrá un espacio de difusión con trípticos institucionales y entrega de directorios con horarios y direcciones de reuniones.

“Invitamos a la comunidad a acercarse, a escuchar y a compartir. Para nosotros es muy importante dar a conocer que hay un camino posible hacia la recuperación”, concluyó Diego.