Un hecho conmovedor sacudió a la comunidad de El Calafate la noche del viernes 1 de agosto cuando Luca Benjamín, un bebé de tan solo 15 días, dejó de respirar mientras su madre lo alimentaba, en medio de una intensa nevada. Ante la desesperación y la imposibilidad de conseguir ayuda médica inmediata, la familia decidió buscar auxilio en la Comisaría Primera del pueblo.

Fue allí donde la sargento primero Nadia Cáceres intervino de inmediato. Con conocimiento en reanimación cardiopulmonar (RCP), comenzó a aplicar las maniobras de forma precisa durante cinco minutos, hasta que el pequeño reaccionó y recuperó el pulso. “Fue horrible, fue tremendo. Nunca vivimos algo así”, relató Claudia Sandoval, tía de Luca, al recordar aquel momento.

La angustia se mezclaba con el alivio cuando la ambulancia llegó para trasladar al bebé al Hospital SAMIC. Allí, Luca fue diagnosticado con un episodio de muerte súbita y permanece internado bajo observación mientras se le realizan estudios preventivos.

Claudia contó que su hermana y su mamá, presentes en la emergencia, intentaron realizar la RCP pero el pánico las bloqueó. “Mi hermana sabía RCP, lo aprendió cuando su primera hija estuvo internada, también mi mamá sabía. Pero en ese momento, con la desesperación, no pudieron hacerlo”, explicó.

La distancia al hospital complicaba aún más la situación. “El hospital está en la entrada del pueblo y ellas viven en el centro. En esas condiciones, cada minuto es una eternidad. Por eso decidieron ir primero a la comisaría”, reconoció.

“Saber RCP es clave. Pero cuando te pasa con tu hijo, no hay teoría que te salve. Por eso es tan valioso que haya gente preparada para actuar en ese instante donde todo puede cambiar”, sostuvo. En tanto, indicó que la mujer policía “no solo salvó a Luca, nos salvó a todos. Para nosotros, es un ángel con uniforme”.

EL POSTEO DE LA MAMÁ DE LUCA BENJAMÍN AGRADECIENDO A LA SARGENTO DE POLICÍA

“Tuve una noche de esas que no se las deseo a nadie. Ahora que estoy un poco más tranquila, quiero agradecerte de por vida por haberle salvado la vida a mi hijo, Nadia Cáceres. ¡¡Llegué a la comisaría con mi hijo casi muerto y ahí estaba ella, como si fuese un ángel para salvarle la vida a mi hijo Benjamín!! No tengo palabras para agradecerte tanto. ¡¡Me devolviste la vida!! Infinitas gracias, mujer“, escribió.

Por su parte, Cáceres, también respondió al emotivo posteo. “Estas palabras son las q más fuerte nos hacen, nada q agradecer, doy gracias a dios q estuve ahí y q fui yo quien salvo a lo más preciado tu bb, seré su ángel de la guarda como me pusieron siempre”, indicó.

Con información de El Diario Nuevo Día, con edición de un periodista de ADNSUR