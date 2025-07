El pasado jueves 24 de julio por la noche, chocó un micro de la empresa Andesmar y un camión, sobre la Ruta Nacional Nº 3, a unos ocho kilómetros de Güer Aike, en Santa Cruz. El accidente dejó un saldo de cuatro fallecidos, entre ellos un camionero que vivió en Comodoro Rivadavia y un estudiante que cursaba en la ciudad petrolera.

En el micro viajaban al menos 25 pasajeros, entre ellos un marinero chubutense. Diez personas resultaron heridas de diversa gravedad y fueron trasladadas al Hospital Regional de Río Gallegos. Testigos reportaron un intenso operativo de ambulancias, bomberos y personal policial.

Los primeros reportes indican que el camión impactó contra la parte trasera del micro, que había salido desde la capital santacruceña con destino al norte. El colectivo fue desplazado más de 500 metros fuera del tramo. Aunque la ruta presentaba condiciones adecuadas para circular, se investiga si el conductor del camión perdió la concentración al volante.

La cruda hipótesis que investiga la policía tras el choque fatal entre un camión y un colectivo en la ruta 3

El sistema de emergencia respondió de inmediato. Las calles cercanas al hospital fueron cerradas para facilitar la atención a los heridos, y se activaron protocolos de recepción masiva de pacientes. Parte de la estructura del micro quedó severamente dañada, lo que complicó las tareas de rescate.

A más de 5 días del accidente, Francisco, primo de Exequiel Andrés Dulor, una de las víctimas fatales, habló con la prensa y recordó a su familiar. Identificaron a las víctimas fatales del trágico choque entre un colectivo y un camión en la ruta 3

“Estoy tratando de asimilar lo que pasó desde ese día y he llorado. Simplemente alguna veces no paraba de llorar, pero hasta ahora tengo que asimilar que pasó y decidí hacer un poema a mi primo dedicando todo mi mi afecto hacia él”, explicó.

“Siempre jugábamos a a las cartas, siempre me enseñó a las tácticas de las grullas, siempre me enseñaba algo bueno y positivo”, agregó.

“Quiero que recuerden a a mi primo por ser siempre ser bueno, siempre ser bueno con su familia, siempre enseñar a a los demás cosas sobre la vida adulta y y muchas otras cosas. Muchas cosas que me enseñó mi primo y a mi familia igual”, añadió.

La triste despedida de la hija del camionero que vivió en Comodoro y falleció en la tragedia de la ruta 3

EL EMOTIVO POEMA DE FRANCISCO A SU PRIMO EXEQUIEL, TRAS LA TRAGEDIA

A través de su cuenta de la red social Instagram, Francisco recordó a su primo con un poema.

“Un día del 13 de septiembre del 2002 , nace mi querido primo Exequiel Andrés Dulor , siempre jugábamos juntos a los juguetes y a los videojuegos cada vez que yo necesitaba ayuda tú estabas allí para apoyarme, cuando necesite ayuda para un trabajo de plástico me enseñaste a hacer las grullas, cuando jugamos a unas partidas de ajedrez y de truco, las charlas sobre la vida y como ser un gran hermano mayor. En el jardín de la vida, una flor se marchitó, mi primo querido, tu luz se apagó”, indicó.

“Recuerdo tu risa, tu mirada sincera, Ahora solo quedan las huellas de tu andar, tu recuerdo, un eterno brillar. El cielo te acoge, en su manto estrellado, donde el tiempo no existe, ni el dolor es pesado. Descansa en paz, mi primo, mi amigo leal, tu recuerdo vive en mí, inmortal. Aunque la pena embargue mi alma, tu memoria me guía, me enseña a amar. En cada amanecer, en cada atardecer, siento tu presencia, me das fuerza al crecer. Vuela alto, primo, hacia la eternidad, tu espíritu libre, lleno de bondad. Siempre en mi memoria, siempre en mi canción, descansa en paz, mi querido hermano mayo”, agregó.

Tragedia en Santa Cruz: dieron a conocer la identidad de las cuatro personas fallecidas en la Ruta N° 3

Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR