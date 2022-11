"Traté de quedar embarazada": Jennifer Aniston habló de su "fracaso" por no tener hijos

Jenifer Aniston reveló que intentó ser madre y se sometió sin éxito a tratamientos de fertilidad durante una época muy dura de su vida, mientras recibía críticas por supuestamente priorizar su carrera sobre una familia.

“Años y años de especulaciones... Fue realmente duro. Estaba sometiéndome a FIV (fertilización in vitro), tomando tés chinos, de todo. Estaba dándolo todo por ello. Habría dado lo que fuera si alguien me hubiera dicho: 'Congelá tus óvulos. Hacete un favor'. Simplemente no lo pensás. Así que aquí estoy hoy. El barco ha partido”, inició la actriz estadounidense.

Sin embargo, asegura que tiene "cero remordimientos" por no haber sido madre e incluso siente "un poco de alivio" al no tener que pensar en la posibilidad de quedarse embarazada, algo que en su caso define como "un camino muy difícil".

“Para que conste, no estoy embarazada. Lo que estoy es harta. Podemos decidir por nosotros mismos qué es hermoso en lo que respecta a nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Tenemos para determinar nuestro propio ‘felices para siempre’ para nosotros mismos”, cerró.