¿Trasladarán el feriado del sábado 9 de julio?

Arranca un nuevo mes y ya hay quienes se preparan para poder disfrutar de otros días de descanso ¿Cuándo será el próximo feriado en Argentina?

El mismo será el 9 de julio con el Día de la Independencia, conmemoración que caerá sábado y no se cambiará, pese a que muchos pensaron en que se podía cambiar por fines turísticos.

Es que en un momento se especuló con la posibilidad de que el feriado del 9 de julio sea trasladado al viernes 8 o lunes 11, pero esto fue descartado, ya que se trata de una fecha inamovible, pactada en el calendario nacional 2022 del Ministerio de Interior, según lo establecido por la Ley 27399 de establecimientos de feriados y fines de semana largo.

En julio no habrá fin de semana largo a nivel nacional y el próximo será recién en agosto, con el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín que será el 17, pero al ser una fecha trasladable fue fijado al lunes 15.

En este sentido, el próximo fin de semana largo en Argentina será el sábado 13 al lunes 15 de agosto, y quedarán tres más en lo que resta del año. El único mes donde no hay días festivos en el país es septiembre.

FERIADOS 2022: CUÁNTOS QUEDAN

✅ 9 de julio: Día de la Independencia

✅ 15 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, cae miércoles 17 y se traslada al lunes anterior.

✅ 7 de octubre: feriado con fines turísticos

✅ 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae miércoles 12 y se traslada al lunes anterior.

✅ 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

✅ 21 de noviembre: feriado con fines turísticos.

✅ 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

✅ 9 de diciembre: feriado con fines turísticos.

✅ 25 de diciembre: Navidad.

FINES DE SEMANA LARGO 2022:

🔴 Agosto: sábado 13 al lunes 15.

🔴 Octubre: viernes 7 al lunes 10.

🔴 Noviembre: sábado 19 al lunes 21.

🔴 Diciembre: jueves 8 al domingo 11.