En Comodoro Rivadavia, el frío se empieza a sentir con fuerza y muchas familias atraviesan el invierno como pueden, con lo justo y haciendo malabares para llegar a fin de mes. Mientras algunos cuentan con abrigo, calefacción o ayuda del Estado, otros enfrentan la temporada con carencias profundas, sin lo básico para vivir dignamente.

En este contexto, se multiplican las historias de vecinos que no bajan los brazos y buscan salir adelante como sea. Uno de ellos es Luis Barrera, un hombre que no consigue trabajo estable y está pidiendo trabajo a cambio de alimentos, abrigo, calzado y leña para poder sostener a su familia.

“Yo estoy buscando trabajo y no puedo conseguir una changa. Hoy recién me salió para limpiar un patio, pero consigo cada una semana, una semana y media. Lo que quiero hacer trabajos a cambio de alimentos, abrigo, frazadas, medias, no importa que no sea nuevo, es para poder ayudar a mis hijos y a mí también porque no me está dando para poder comprar”.

Luis tiene conocimientos diversos conocimientos. Sin embargo, reveló que acepta cualquier tipo de tarea que le ofrezcan con tal de poder llevar algo a su casa.

“Yo soy albañil, soy pintor, soy gasista, soy plomero y tengo diferentes rubros. También si tengo que limpiar un patio, llenar una batea, lo hago. No quiere decir que porque solamente sepa eso, no voy a hacer eso, también lo haría”.

A diario recorre barrios como Ciudadela, Palazzo y Kilómetro 5, buscando en la basura para encontrar algo que pueda comer o aprovechar. “Ahí tengo un cajón que ahí pasé a recorrer, unos cestos de basura acá en Kilómetro 5, casi siempre recorro, salgo temprano a buscar para ver si consigo algo y no pude conseguir nada”.

El objetivo de Luis es salir adelante. “Lo que quiero es llegar a ganarme lo mío. Poder generar con la gente un trabajo y si ellos no tienen dinero que me paguen de alguna forma, o con leña igual porque pasamos mucho frío acá”, explicó.

Por otra parte, reveló que tiene tres hijos. “Tengo un nene casi descalzo que calza 40. Tengo la nena, que también la tengo un poquito descalza también. A veces me sale una changa, pero no me da para poder comprar un par de zapatillas”. “La nena calza 37, el varón calza 40 y el otro calza 41”, indicó.

Sin gas natural en la vivienda, se calefaccionan como pueden. “Gas no tengo, energía sí y gas en tubo”, aclaró. Y respecto a la comida, contó: “Yo salgo a recorrer por Palazzo, por la Ciudadela, el cinco, siempre encuentro algo y comemos eso hasta los días que yo pueda hacer una changa y ahí se compra algo normal para comer”.

Quienes deseen colaborar con Luis Barría, a través de algún trabajo o con donaciones, pueden contactarlo al número 2974 427369.