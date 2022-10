La China Suárez se sinceró sobre sus padecimientos a causa de la exposición mediática que sufrió en los últimos tiempos.

“Uno por momentos se acostumbra. Yo ahora estoy más estable, pero no siempre estoy viendo. ¿Hasta qué punto cualquiera tiene derecho a decir cualquier cosa sobre el otro? Por supuesto que me lastima, muchísimo. Y es impotencia. Mis hijas son chicas y no tienen acceso a redes. Pero por ahí te llama un tío a decirte 'por qué no salís a negar lo que se dice si es mentira'. Pero capaz si aclaras algo por ahí volvés algo viral que había pasado desapercibido”, inició en diálogo con Juana Viale en Almorzando con Juana.

Posteriormente detalló sobre cómo le afectaron las redes sociales en el último año."Yo tomé medicación. Lo que pasa que por ahí de afuera la gente me ve fuerte o que no me importa nada y eso me jugó en contra. Porque se piensa 'démosle, total no le pasa nada'. Yo soy introvertida, no soy el centro de una fiesta. Si algo bueno le saco a todo esto se habló mucho de la moral, de juzgar, de los prejuicios... eso fue algo positivo. A veces es tanto el nivel de invento que a mí no me dan las horas del día para mandarme la cantidad de cagadas que dicen que me mando. A veces digo 'ya está, agarren a otro de punto'".

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

Por otra parte, cuando Viale le preguntó por el WandaGate, La China recordó la frase de Martina de Gran Hermano. “Creo que tenemos que evolucionar todos. Eso pasó el otro día con este reality porque una participante dijo 'no me gustan los bisexuales'. No se puede permitir eso hoy en día. Es un discurso homofóbico. No se puede permitir que una persona ante tanta gente que está mirando que le dan asquito los bisexuales”, cerró la actriz.