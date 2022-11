La nueva edición de Gran Hermano está dando de qué hablar. Semana tras semana, los participantes generan nuevas repercusiones. Un nuevo escándalo ocurrió en las últimas horas cuando Maxi y María Laura aseguraron que tienen celulares dentro de la casa.

Esta vez, un video que circuló en Tik Tok despertó sospechas de que los integrantes de Gran Hermano usan celular. Desde la cuenta del usuario Agustín Kawbs, queda en evidencia un diálogo de Maxi, el cordobés, en el que pregunta por el móvil.

La escena se da en la cocina, cuando Romina estaba repartiendo los platos de la comida. "No encuentro el celular", dice Maxi mientras se acerca a la barra y rápidamente cambia de tema.

Si bien, ninguno de sus compañeros emitió palabra alguna, los usuarios de las redes sociales no se la dejaron pasar y compartieron las imágenes del momento. Como era de esperar, generó gran repercusión y hasta enojo, por ello algunos declararon: “Nos ven la cara”, “Esto hay que hacerlo viral”, “Placa a todo el grupo”, “¿Está todo armado?”.

Sin embargo, no fue la primera vez que un participante hizo referencia al teléfono celular, ya que Cata dijo días atrás: "Cuando era la tardecita eran las 7 porque yo me acuerdo que me fui a hacer cosas, me fijé en el celular, eran las 7 y estaba claro".