¿Todavía no conocés?: invitan a recorrer los atractivos de Astra y Caleta Córdova (Foto: Mauro Esains)

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El lunes 13 de enero comenzó la 13° temporada de los Circuitos Turísticos Barriales denominado “Turistas por un Día”, organizado por la Dirección General de Turismo dependiente de la Subsecretaría de Gestión Patrimonial y Turismo de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Los paseos son gratuitos y para todo público, recorren barrios que fueron emblemáticos para el desarrollo histórico industrial de la ciudad. Además, permiten conocer nuestras especies naturales y disfrutar de los paisajes costeros acompañados por una guía de turismo.

Cine Teatro ASTRA KM - Comodoro Rivadavia

Con el propósito de revivir el patrimonio cultural comodorense los circuitos turísticos Ferroviario y Petrolero ponen en valor la historia de trabajo, progreso y tradiciones culturales que forjaron a Comodoro.

Asimismo, se propone disfrutar del Circuito Naturaleza Activa, un paseo en el que se podrá estar en contacto con la naturaleza y aprender de ella en cercanías de espacios urbanos, entre Caleta Córdova y Astra. De la misma forma el Circuito de Flora muestra los espacios verdes de la ciudad, propone una visita a un vivero y reconocimiento de las especies de flora en el paisaje natural.

Caleta Córdova Comodoro Rivadavia

INSCRIPCIONES

Los interesados en participar podrán inscribirse de lunes a viernes de 10 a 18 horas en la Oficina de Informes Turísticos de la Terminal de Ómnibus, ubicada en calle Ameghino entre Pellegrini y 25 de mayo o vía telefónica al whatsapp 297-461 7589.

ASTRA Y CALETA CÓRDOVA

Los viernes de 10 a horas se realizan recorridos por Astra y Caleta Córdova. Se desarrolla por los Edificios Históricos del Barrio Astra: Capilla, El Cine de Astra, Pozo Nº 1, Edificio Ex – Administración, relatando la historia del Barrio y detalles de cada uno de los lugares recorridos.

Luego se llega a Caleta Córdova, donde también se aprende sobre su historia y naturaleza, disfrutando en los puestos costeros de ricos platos típicos.

OTROS RECORRIDOS

Además, los martes de 14:30 a 16:30 horas, se podrá recorrer el Circuito Ferroviario de Km.5 (Ex Estación Talleres, Ex Complejo Usina YPF, Ex enfermería del Ferrocarril)

También habrá un circuito petrolero, los jueves de 14:30 a 16:30 horas, con la visita al Club Huergo, Museo Nacional del Petróleo, Administración Central YPF, CERET (Ex Proveeduría YPF) , Colegio Deán Funes y la Parroquia Santa Lucía

Los miércoles de 14 a 16:30 horas los interesados podrán saber más sobre COMFERPET. Historia del barrio de Km 8 conformado por la Compañía Ferrocarrilera de Petróleo.

Los lunes de 10 a 13 horas se visitará el barrio de Diadema Argentina, con un recorrido por la Iglesia Santa Bárbara, el barrio Central, Ex Cine Teatro, Convento San José (Carmelitas Descalzas).

En tanto, los sábados de 10 a 13 horas se llevará adelante el circuito de flora, con un recorrido turístico que mostrará los espacios verdes de la ciudad y que propone una visita a un vivero y reconocimiento de las especies de flora en el paisaje natural.