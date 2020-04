CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Tras la investigación que abrió la Justicia Federal para determinar si Marcelo Tinelli usó un vuelo sanitario para el traslado de una valija con pertenencias personales hasta Chubut -donde se encuentra junto a su familia desde que comenzó el aislamiento obligatorio por el coronavirus- el conductor televisivo se defendió en una entrevista radial y manifestó, además, que como comunicador tiene "la libertad" para moverse "por todo el país". Se refirió al Bailando, dijo que "no empieza el 27 de abril por cuestiones lógicas" y anunció: "En algún momento, con la extensión de la cuarentena, voy a tener que volver a Buenos Aires".

La investigación comenzó a raíz de una denuncia que presentó el titular del aeropuerto de Esquel, Luis Alberto Cavero y, según reconstruyó La Nación, el avión privado de la empresa Baires Fly, matrícula LV - BAW, salió desde el aeroparque metropolitano el pasado viernes y aterrizó en el aeropuerto de Esquel, donde una persona esperaba la valija.

Tras los controles de rutina realizados a la valija, la Policía de Seguridad Aeroporturia (PSA) habría detectado que el contenido declarado (medicamentos) no coincidía con lo que se pudo ver en el escáner de control, lo que motivó la denuncia de Cavero, que recayó en el Juzgado Federal de Esquel a cargo de Guido Otranto. El magistrado dispuso la instrucción, recabar pruebas y tomar las declaraciones testimoniales a la PSA.

En ese marco, Tinelli negó las acusaciones, aseguró que se trata de una mentira y apuntó contra el grupo Clarín. "Veo un hostigamiento sistemático del Diario Clarín, que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13; me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", dijo el conductor en en diálogo con Radio La Red.

"Nunca violamos la cuarentena nosotros. Por ahí alguno se molestó porque trabajé en la mesa del hambre y con Alberto Fernández. Hay un ataque sistemático siempre del mismo medio y con mentiras. No entiendo por qué la saña: me parece injusta", manifestó y agregó: "Acá no hubo un vuelo humanitario; es una mentira absoluta". "¿Clarín miente? Sí. Esta vez lo pongo yo".

Con respecto a la valija, el conductor confirmó: "Es verdad que llegó un vuelo a Esquel con medicamentos. Eran para mí y para mi hija".

Además, Tinelli habló sobre la vuelta del Bailando y manifestó: "Estoy trabajando desde acá todos los días como si estuviera viviendo en Buenos Aires. Tengo la libertad para moverme por todo el país como comunicador. El programa no empieza el 27 de abril por cuestiones lógicas. Será a mediados de mayo y estoy trabajando todos los días para empezar de la mejor manera”.