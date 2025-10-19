Este domingo 19 de octubre se celebra el Día de la Madre en Argentina. Muchas familias se reúnen y festejan el día, compartiendo y agradeciendo.

Pero también esta fecha puede convertirse en un espacio de memoria, dolor y amor infinito. En este marco, Anastasia Kravchenko compartió un profundo y conmovedor mensaje en redes sociales para honrar a su hija Ekatherina, la niña que había sido diagnosticada con una cardiopatía congénita grave y que requería un trasplante de corazón . El pasado 29 de septiembre se conoció la triste noticia de su fallecimiento.

De esta manera, realizó un posteo en redes sociales con palabras cargadas de emoción; recordó su vínculo con su hija y el vacío que dejó su partida.

“Feliz día a nosotras. A la que me convirtió en mamá. Sanaste heridas sin que vos las hayas causado, me mostraste el amor más puro que existe, me amaste como nadie me amó”, comenzó diciendo.

“Te traje al mundo, pero vos me diste el mundo. Desde la primera vez que te tuve en mis brazos hasta la última vez que te tuve y te entregué a Dios. Desde el día 1 hasta el último, siempre en mis brazos. Siempre enlazadas en un amor eterno y profundo. Siempre entre sonrisas, besos y caricias”, agregó.

“Siempre, el amor más puro que sentí, el cariño más suave y la risa más contagiosa. Feliz día a vos, mi reina, porque sin vos yo no hubiese sido mamá. Te amo, te extraño y espero volverte a ver. Eka”, concluyó.

La publicación tocó el corazón de todos, no solo por la intensidad del mensaje, sino por la forma en que, incluso en el dolor, expresó su amor.

UNA VIDA DE LUCHA

En junio de 2024, Anastasia Kravchenko hablaba por primera vez con ADNSUR, contando que cuando se encontraba transitando su primer embarazo en Comodoro Rivadavia, de donde es oriunda la familia, en un control de rutina en la semana 24 le detectaron una acumulación de líquido en la bebé.

La primera sospecha de los médicos era que podía ser producto de un problema cardiovascular. Por lo que solicitaron nuevos estudios, y fue ahí que me dijeron que no estaba funcionando bien el corazón, que no la podían diagnosticar y que tenía que ir a un centro de mayor complejidad, por lo que viajaron a las 28 semanas de gestación hacia Buenos Aires.

“Dimos con la cardiopatía que tiene, que quiere decir que las cavidades del corazón no se formaron bien y no pueden cumplir su función”, explicó.

A los 5 días de vida, Ekatherina fue sometida a una cirugía a corazón abierto y, según contó su mamá: “Salió con bastantes complicaciones, terminó con una traqueotomía. Ella mejoró pero cayó de nuevo la función cardíaca y la operaron a los 4 meses”, relató.

“Comenzó con una disfunción cardíaca y desde ahí nos venían adelantando que iba a necesitar un trasplante cardíaco, pero en ese momento era muy chiquita.”

“En septiembre de 2023 le hicieron un cambio de válvulas por una insuficiencia y desde ahí la función de su corazón comenzó a caer. En enero de este año le dio COVID y una neumonía, y eso terminó de debilitar su corazón. Comenzó a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca bastante notorios, hubo que internarla de nuevo, conectarla a un respirador y medicarla nuevamente”, indicó.

LA TRISTE NOTICIA DE SU FALLECIMIENTO

El pasado lunes 29 de septiembre, la mamá de Ekatherina, la nena de Comodoro Rivadavia que se encontraba en lista de espera para recibir un trasplante de corazón, murió debido al deterioro de su salud en las últimas semanas. La noticia generó gran conmoción en la comunidad que seguía su historia y su lucha.

Desde muy pequeña, Eka fue diagnosticada con una cardiopatía congénita grave que requería un trasplante de corazón , y desde entonces su entorno se movilizó con rifas, colectas y diferentes iniciativas solidarias.

Sin embargo, las complicaciones de su enfermedad avanzaron rápidamente, impidiendo que pudiera ser sometida al procedimiento.

“No es casualidad que Eka haya elegido este día para trascender. 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Porque está en todos nuestros corazones y porque su legado será amor, compasión y empatía. Te amamos hasta el fin del mundo y el comienzo de los cielos”, escribió su mamá, Anastasia Kravchenko, en la cuenta de Instagram “Un corazón para Eka”, al comunicar el fallecimiento de la niña.